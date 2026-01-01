Уникальная экскурсия с мастер-классом в Театре кукол имени С.В. Образцова

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где вы сможете узнать о многогранной и необычной театральной кукле. В рамках экскурсии вы узнаете, могут ли куклы плавать, как на самом деле занимаются куклами Петрушки и существуют ли секреты хранения индийской марионетки. Кроме того, вы получите ответы на вопросы о театре на коромысле и о том, из чего делали куклы в прошлом.

Что вас ждет на мастер-классе?

На мастер-классе вы познакомитесь с куклами разных систем управления. Узнаете, в чем разница между тростевыми и планшетными куклами, аналогами марионеток и другими видами кукол. Мастера кукловоды поделятся своими секретами: как «оживить» куклу, что значит «держать уровень», и зачем артисту важно дружить с художником. Вы поймете, как лучше всего управлять кукол, как они ходят и садятся, и научитесь специальным жестам для кукловодов различных систем.

Почему стоит посетить

Это не просто возможность посмотреть на куклы, но и шанс поучаствовать в их создании. Мастер-класс поможет вам раскрыть свои таланты и приобрести новые навыки, что особенно важно для любителей театра, кукол и искусства в целом.

Ждем вас в гости!