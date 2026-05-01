Экскурсия с экскурсоводом по иммерсивному проекту «Пропавшие в кинохронике» в сборной группе
Экскурсия с экскурсоводом по иммерсивному проекту «Пропавшие в кинохронике» в сборной группе

Возраст 6+

О выставке

Иммерсивный проект на киностудии «Ленфильм»

На киностудии «Ленфильм» проходит уникальный иммерсивный проект, который предлагает зрителям экскурс в историю кино и событий Великой Отечественной войны. В центре внимания — судьбы сотрудников киностудий, военных корреспондентов и простых солдат.

Проект «Пропавшие в кинохронике» позволяет посетителям познакомиться с режиссурой, созданием фильмов и жизнью людей в тяжелые для нашей страны годы. В павильонах воссоздана дорога участников войны в нескольких эпизодах, которые охватывают территории от Ленинграда до Берлина.

Залы оформлены с использованием натуральных элементов зданий, макетов военной техники и реалистичных фигур героев. Это создаёт атмосферу, позволяющую оценить, как живые свидетели событий передавали свои истории через экран.

Спектакль будет интересен не только любителям кино, но и тем, кто хочет глубже понять историческую значимость событий войны.

Более подробная информация о льготах и условиях посещения доступна на сайте организаторов экспозиции «Пропавшие в кинохронике».

Май
Июнь
30 мая суббота
13:20
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
16:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
31 мая воскресенье
13:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
14:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
6 июня суббота
12:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
14:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
7 июня воскресенье
12:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
13:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
12 июня пятница
12:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
13:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
13 июня суббота
12:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
14:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
14 июня воскресенье
12:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽
13:50
Ленфильм Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 10
от 650 ₽

