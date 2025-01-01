Спектакль Экскурсия «Рождается кукла»

Экскурсия «Рождается кукла» в Театре кукол им. Владимира Былкова

Ростовский Театр кукол им. Владимира Былкова приглашает зрителей на уникальную экскурсию «Рождается кукла». Это мероприятие — прекрасная возможность погрузиться в волшебный мир театра и узнать, как создаются любимые куклы.

Что вас ждет на экскурсии?

В ходе экскурсии вы сможете:

Увидеть мастер-классы по созданию кукол;

Познакомиться с историей театра и его выдающимися постановками;

Узнать о различных техниках кукловодства;

Посетить закулисье и увидеть, как происходят репетиции.

Интересные факты о театре

Театр кукол им. Владимира Былкова был основан в 1937 году и с тех пор стал важной частью культурной жизни Ростова-на-Дону. Его репертуар включает как классические, так и современные спектакли, которые привлекают зрителей всех возрастов.

Приходите и погрузитесь в удивительный мир кукол и театрального искусства!