Спектакль Экскурсия-расследование «Тайна дома Ипатьева»

Экскурсия-расследование «Тайна дома Ипатьева»
12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Историческое расследование гибели семьи Романовых

Более ста лет прошло с тех пор, как произошел трагический расстрел царской семьи в доме инженера Ипатьева. Это событие оставило глубокий след в истории России и продолжает вызывать интерес у исследователей и зрителей.

Интересно, что более 40 лет назад сам дом был разрушен, а 23 года назад останки царской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Несмотря на это, количество книг, фильмов и публикаций о событиях той страшной июльской ночи 1918 года продолжает расти. Однако в этой истории все еще остается множество «белых пятен».

Уникальная возможность узнать правду

Экскурсия «Тайна дома Ипатьева» — это не просто прогулка по музейной экспозиции, посвященной истории Романовых. Это настоящая экскурсия-расследование, в ходе которой вы сможете:

  • Узнать о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела;
  • Вернуться в 1918 год, чтобы погрузиться в трагические события на основе фактов и свидетельств;
  • Ознакомиться с историческими документами, которые стали доступны благодаря архивам и свидетельствам очевидцев.

Проверьте свои знания

Можем ли мы восстановить цепь событий, точно определить роли всех участников и размотать клубок домыслов и гипотез? Присоединяйтесь к нам в этой увлекательной экскурсии, которая обещает стать не только познавательной, но и эмоционально насыщенной.

Не упустите шанс стать частью исторического расследования и узнать больше о судьбе Романовых!

В других городах
Октябрь
18 октября суббота
14:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 450 ₽

