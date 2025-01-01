Спектакль Экскурсия-расследование «Тайна дома Ипатьева»

Историческое расследование гибели семьи Романовых

Более ста лет прошло с тех пор, как произошел трагический расстрел царской семьи в доме инженера Ипатьева. Это событие оставило глубокий след в истории России и продолжает вызывать интерес у исследователей и зрителей.

Интересно, что более 40 лет назад сам дом был разрушен, а 23 года назад останки царской семьи были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Несмотря на это, количество книг, фильмов и публикаций о событиях той страшной июльской ночи 1918 года продолжает расти. Однако в этой истории все еще остается множество «белых пятен».

Уникальная возможность узнать правду

Экскурсия «Тайна дома Ипатьева» — это не просто прогулка по музейной экспозиции, посвященной истории Романовых. Это настоящая экскурсия-расследование, в ходе которой вы сможете:

Узнать о роли Бориса Ельцина в идентификации и захоронении останков жертв расстрела;

Вернуться в 1918 год, чтобы погрузиться в трагические события на основе фактов и свидетельств;

Ознакомиться с историческими документами, которые стали доступны благодаря архивам и свидетельствам очевидцев.

Проверьте свои знания

Можем ли мы восстановить цепь событий, точно определить роли всех участников и размотать клубок домыслов и гипотез? Присоединяйтесь к нам в этой увлекательной экскурсии, которая обещает стать не только познавательной, но и эмоционально насыщенной.

Не упустите шанс стать частью исторического расследования и узнать больше о судьбе Романовых!