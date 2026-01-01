Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Экскурсия «Путешествие по миру с куклами»
Билеты от 850₽
Киноафиша Экскурсия «Путешествие по миру с куклами»

Экскурсия «Путешествие по миру с куклами»

6+
Возраст 6+
Билеты от 850₽

О выставке

Экскурсия в Театре кукол имени Сергея Владимировича Образцова

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по миру театра кукол, не покидая границ Москвы! В Театре кукол имени Сергея Владимировича Образцова вас ждет увлекательная программа, где каждая кукла — это отдельная история.

Что вы узнаете

Во время экскурсии вам расскажут об истории театра кукол, его богатых традициях и разновидностях кукольного искусства. Вы узнаете, каковы особенности кукольных представлений на Востоке и сможете увидеть кукол, которые могут плавать по воде.

Загадки кукольного мира

Кто такой Петр Иванович Уксусов и почему его фамилия знакома многим за пределами нашей страны? Какие тайны скрывают итальянские рыцари? Ответы на эти вопросы вы получите во время экскурсии.

Тайны, которые раскроют куклы

Особое внимание будет уделено куклам разных систем управления, которые выйдут из запасников музея. Они готовы поделиться своими секретами и рассказать о своей жизни на сцене.

Не упустите возможность увидеть, как куклы способны рассказывать о мире не хуже, чем люди! Мы ждем вас в Театре кукол имени Сергея Владимировича Образцова!

Купить билет на выставка Экскурсия «Путешествие по миру с куклами»

Помощь с билетами
Март
Апрель
28 марта суббота
10:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 850 ₽
8 апреля среда
10:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 850 ₽
9 апреля четверг
10:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 850 ₽
10 апреля пятница
12:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 850 ₽
24 апреля пятница
12:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 850 ₽
30 апреля четверг
10:30
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
от 850 ₽

В ближайшие дни

Sense. Почувствуй стихии
0+
Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Sense. Почувствуй стихии
2 марта в 19:10 Центр «Марс»
от 1400 ₽
Сказки и Развлечения Арбат 16
0+
Экскурсия Интерактивный
Сказки и Развлечения Арбат 16
27 марта в 20:00 Музей детства «Сказки Арбат, 16»
от 900 ₽
Комбо: два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Комбо: два мастер-класса
25 марта в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1530 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше