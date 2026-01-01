Экскурсия в Театре кукол имени Сергея Владимировича Образцова

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по миру театра кукол, не покидая границ Москвы! В Театре кукол имени Сергея Владимировича Образцова вас ждет увлекательная программа, где каждая кукла — это отдельная история.

Что вы узнаете

Во время экскурсии вам расскажут об истории театра кукол, его богатых традициях и разновидностях кукольного искусства. Вы узнаете, каковы особенности кукольных представлений на Востоке и сможете увидеть кукол, которые могут плавать по воде.

Загадки кукольного мира

Кто такой Петр Иванович Уксусов и почему его фамилия знакома многим за пределами нашей страны? Какие тайны скрывают итальянские рыцари? Ответы на эти вопросы вы получите во время экскурсии.

Тайны, которые раскроют куклы

Особое внимание будет уделено куклам разных систем управления, которые выйдут из запасников музея. Они готовы поделиться своими секретами и рассказать о своей жизни на сцене.

Не упустите возможность увидеть, как куклы способны рассказывать о мире не хуже, чем люди! Мы ждем вас в Театре кукол имени Сергея Владимировича Образцова!