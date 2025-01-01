Уникальная экскурсионная программа «Покоряя Уфу»

Держатели Пушкинской карты из районов и городов республики приглашаются стать участниками уникальной экскурсионной программы «Покоряя Уфу». Участников ждут увлекательные обзорные экскурсии, мастер-классы и культурно-просветительские мероприятия в сердце столицы Башкортостана.

Обзорная экскурсия по Национальному музею Республики Башкортостан

С начала программы участники познакомятся с удивительными экспонатами музея. Здесь они смогут увидеть палеонтологические находки и полезные ископаемые региона, а также многообразие животного и растительного мира республики. Специальные залы, такие как зал «Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся», позволят ребятам встретиться с живыми представителями природы Башкортостана.

Культурно-просветительские мероприятия и обед

После экскурсии в Национальном музее, с 11:15 до 12:00, участники смогут поучаствовать в культурно-просветительских мероприятиях и мастер-классах, а затем насладятся обедом.

Экскурсия по историческому центру Уфы

С 12:30 до 13:15 пройдет экскурсия по городу, во время которой гости ознакомятся с его богатой историей и значимыми достопримечательностями. Они увидят Монумент Дружбы, памятники национальным героям Минигали Шаймуратову и Салавату Юлаеву. Экскурсовод расскажет о всемирно известных людях, связанных с Уфой, таких как Рудольф Нуреев и Федор Шаляпин.

Во время экскурсии участники смогут насладиться красивыми зданиями Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури и головного корпуса Башкирского государственного университета. Также запланирована остановка на площади имени С. Юлаева для фотосессии.

Посещение Музея полярников имени В. Альбанова

Продолжая экскурсию с 14:30 до 15:15, ребята посетят Музей полярников имени В. Альбанова. Музей, расположенный в восстановленной усадьбе купцов Соловьевых, увековечивает имя легендарного исследователя Арктики Валериана Альбанова. Здесь представлена история освоения Севера и деятельность уроженцев Башкортостана.

Продолжение экскурсии и завершение программы

С 15:15 до 16:15 экскурсия продолжится по историческим улицам города, где участники смогут познакомиться с памятниками и уникальной архитектурой. На ул. Ленина их встретит Театр оперы и балета, а также романтическая легенда у фонтана «Семь девушек». Экскурсия завершится в сквере М. Карима с ужином.

Важно: продолжительность программы составляет 6 часов, экскурсия проводится по записи для организованных групп от 15 человек. Оплата принимается по Пушкинской карте. Запись можно сделать по WhatsApp с пометкой «Покоряя Уфу».