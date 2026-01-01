Театрализованная экскурсия в Центральном театре кукол имени Образцова

В Государственном академическом Центральном театре кукол имени Сергея Владимировича Образцова состоится театрализованная экскурсия, которую проведёт Ольга Беленкова, известная своими работами в кукольных постановках театра. Участники экскурсии смогут познакомиться с историей театра, его устройством и увидят рабочие пространства артистов, художников и бутафоров, а также музейные экспозиции с куклами и декорациями. Это отличная возможность для тех, кто интересуется процессом создания спектаклей и особенностями кукольного искусства.

Что вас ждет на экскурсии?

«Погас свет в зале… Закончен спектакль… Закрыт занавес…» Хотите узнать, что происходит за кулисами? Полюбопытствовать о кукол и их тайнах? Посетить кабинет Сергея Владимировича Образцова — самое главное место, с которого всё начиналось?

Приглашаем вас на экскурсию по закулисью театра. Вы сможете пройти путем артистов, увидеть, где хранится реквизит, и как создаются куклы для новых спектаклей. Узнайте о работе художников и бутафоров, загляните за кулисы большой и малой сцены и посмотрите, как проходят приготовления к спектаклям. Прогуляетесь по большому фойе и узнаете, что музейные экспонаты расположены по всему театру.

Секреты и история кукольного искусства

Вы также посетите сердце театра — кабинет Сергея Владимировича Образцова, где сохранена подлинная обстановка времён его работы. Опытные экскурсоводы раскроют для вас историю мирового театра кукол и становление театра кукол в России. К тому же, у нас самая большая в России коллекция театральных кукол!

На экскурсии вы познакомитесь с куклами спектаклей нашего театра и основателем Сергеем Образцовым. Ждем вас, будет интересно!