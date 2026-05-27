Выставка «Николай Акимов и ученики» в Музее искусства Санкт-Петербурга

Масштабная выставка «Николай Акимов и ученики» в МИСП посвящена 125-летию со дня рождения выдающегося российского театрального режиссера и сценографа Николая Павловича Акимова (1901–1968). Проект представляет творчество знаменитого мастера и работы его учеников, многие из которых внесли значительный вклад в развитие отечественного искусства.

С 1954 по 1968 год Акимов возглавлял специализированный постановочный факультет в Ленинградском театральном институте имени А. Н. Островского. Его гибкая система преподавания способствовала появлению плеяды талантливых постановщиков и оказала влияние на формирование отечественной художественной культуры 1960–1980-х годов.

Экспозиция выдающего мастера

На выставке Акимов предстанет как выдающийся мастер, создавший галерею экспрессивных графических портретов своих современников и людей из близкого окружения. Также будут представлены яркие эскизы декораций и костюмов для спектаклей, демонстрирующие новаторскую роль Акимова в развитии российского театра 1930–1960-х годов. Он славится не только своими театральными работами, но и уникальным мастерством создания афиш для спектаклей в Театре Комедии, который носит его имя.

Творчество учеников Акимова

Выставка покажет живописные работы и объекты многих известных учеников Акимова, таких как Олег Целков, Эдуард Кочергин, Михаил Кулаков и другие. Некоторые из них стали «столпами» ленинградского и московского нонконформизма, достигнув международной известности, остальные оставили заметный след как художники сцены. Экспозиция отразит творческую свободу, унаследованную от учителя, разнообразие стилей «акимовцев», от деформированных человеческих образов Целкова до монументальных абстракций Кулакова.

Работы из ведущих музеев

В экспозицию войдут работы из московских музеев, таких как Московский музей современного искусства и Гос. музейно-выставочный центр «Росизо», а также из петербургских учреждений, включая Гос. музей театрального и музыкального искусства, Гос. музей истории Санкт-Петербурга и Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–XXI веков. Проект уделяет значительное внимание сотрудничеству с Санкт-Петербургским академическим театром Комедии имени Н. П. Акимова.