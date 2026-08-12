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Экскурсия по выставке «НИ В КАКИЕ РАМКИ»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Экскурсия по выставке «НИ В КАКИЕ РАМКИ»

Экскурсия по выставке «НИ В КАКИЕ РАМКИ»

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Билеты от 1500₽

О выставке

Экскурсия по мастерским великих художников в ЦСИ «Марс»

В Центре современного искусства «Марс» вас ждет увлекательная экскурсия по выставке, где вы сможете окунуться в мир легендарных художников. Прогулка по мастерским Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ван Гогу и Эдварду Мунку откроет перед вами богатство их творчества и интересные факты.

Погружение в творчество

Гид расскажет о привязанностях и причудах великих мастеров. Например, вы узнаете, почему Леонардо носил с собой человеческий череп и как 11 лет не мог отлить бронзового коня, что вызывало иронию у Микеланджело. Кроме того, вас ждут анатомические рисунки, ступка с краской и загадочный хрустальный шар на картине «Спаситель мира». Интересный факт: в руках у Христа находится божественная сфера, а не линза, что создает уникальные световые эффекты.

Интерактивные зоны

Во время экскурсии вы сможете изобразить собственную эмоцию на стикере в зоне «Крика», следуя примеру Мунка, который перенес свою паническую атаку на холст. В комнате Микеланджело предоставляется возможность оставить свой след в скульптуре, а в зале Рафаэля можно прикоснуться к фреске, написанной по оригинальной технологии с яичным желтком.

Спектакль из пяти картин

В завершение экскурсии вас ждет спектакль из пяти картин, где художники спорят, признаются в ошибках и откровенничают. Вы сможете попробовать написать пару строк пером справа налево, как делал Леонардо, дорисовать сегмент знаменитой «Дамы с горностаем» и даже сделать селфи с Ван Гогом. Все предметы выставки можно трогать и перемещать, за исключением одного особенного артефакта, о котором расскажет ваш гид.

Купить билет на выставка Экскурсия по выставке «НИ В КАКИЕ РАМКИ»

Помощь с билетами
Август
12 августа среда
13:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
14:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
15:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
16:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
13 августа четверг
13:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
14:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
15:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
16:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
17 августа понедельник
13:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
14:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
15:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
16:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
18 августа вторник
13:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
14:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
15:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
16:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
19 августа среда
13:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
14:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
15:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
16:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
20 августа четверг
13:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
14:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
15:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
16:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
24 августа понедельник
13:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
14:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
15:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
16:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
25 августа вторник
13:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
14:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
15:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
16:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
26 августа среда
13:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
14:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
15:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
16:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
27 августа четверг
13:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
14:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
15:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
16:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
31 августа понедельник
13:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
14:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
15:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽
16:00
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
от 1500 ₽

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