Петровка — это не просто улица, а настоящая историческая артерия, существующая более 600 лет. Она начиналась как проезжая дорога к берегу реки Неглинной, а сегодня представляет собой уютный уголок Старой Москвы с атмосферой Вены и Парижа. Здесь расположены культовые театры, рестораны и магазины.
Во время экскурсии мы встретимся возле бара Petter и отправимся по Петровке к Большому театру. По пути мы будем открывать для себя окрестности: улицы Неглинную и Большую Дмитровскую, а также переулки Столешников и Петровский.
Мы поговорим о том, как изменялась Петровка с течением времени, узнаем о современных её примечательных местах и вспомним известных людей, живших здесь.
На нашем пути нас ждут:
Экскурсия займет 1,5–2 часа и завершится обедом в баре Petter, где вас ожидает салат, горячее блюдо и десерт.