Прогулка по Петровке: знакомство с историей и культурой

Петровка — это не просто улица, а настоящая историческая артерия, существующая более 600 лет. Она начиналась как проезжая дорога к берегу реки Неглинной, а сегодня представляет собой уютный уголок Старой Москвы с атмосферой Вены и Парижа. Здесь расположены культовые театры, рестораны и магазины.

Во время экскурсии мы встретимся возле бара Petter и отправимся по Петровке к Большому театру. По пути мы будем открывать для себя окрестности: улицы Неглинную и Большую Дмитровскую, а также переулки Столешников и Петровский.

Исторические достопримечательности

Мы поговорим о том, как изменялась Петровка с течением времени, узнаем о современных её примечательных местах и вспомним известных людей, живших здесь.

На нашем пути нас ждут:

Ансамбль доходных домов Коровина

Доходный дом В.И. Фирсановой

Комплекс зданий Госбанка

Петровский Пассаж

Большой театр

ЦУМ

Доходные дома Сокол и Хомякова

Торговый дом Депре

Усадьба Трубецких-Бове

Театр Наций

Высоко-Петровский монастырь

Продолжительность и обед

Экскурсия займет 1,5–2 часа и завершится обедом в баре Petter, где вас ожидает салат, горячее блюдо и десерт.