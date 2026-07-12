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Экскурсия по Петровке
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Киноафиша Экскурсия по Петровке

Экскурсия по Петровке

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О выставке

Прогулка по Петровке: знакомство с историей и культурой

Петровка — это не просто улица, а настоящая историческая артерия, существующая более 600 лет. Она начиналась как проезжая дорога к берегу реки Неглинной, а сегодня представляет собой уютный уголок Старой Москвы с атмосферой Вены и Парижа. Здесь расположены культовые театры, рестораны и магазины.

Во время экскурсии мы встретимся возле бара Petter и отправимся по Петровке к Большому театру. По пути мы будем открывать для себя окрестности: улицы Неглинную и Большую Дмитровскую, а также переулки Столешников и Петровский.

Исторические достопримечательности

Мы поговорим о том, как изменялась Петровка с течением времени, узнаем о современных её примечательных местах и вспомним известных людей, живших здесь.

На нашем пути нас ждут:

  • Ансамбль доходных домов Коровина
  • Доходный дом В.И. Фирсановой
  • Комплекс зданий Госбанка
  • Петровский Пассаж
  • Большой театр
  • ЦУМ
  • Доходные дома Сокол и Хомякова
  • Торговый дом Депре
  • Усадьба Трубецких-Бове
  • Театр Наций
  • Высоко-Петровский монастырь

Продолжительность и обед

Экскурсия займет 1,5–2 часа и завершится обедом в баре Petter, где вас ожидает салат, горячее блюдо и десерт.

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Август
16 августа воскресенье
12:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1

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