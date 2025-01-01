Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экскурсия по Пермскому театру оперы и балета им. Чайковского
Киноафиша Экскурсия по Пермскому театру оперы и балета им. Чайковского

Спектакль Экскурсия по Пермскому театру оперы и балета им. Чайковского

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Экскурсия в театре оперы и балета им. Чайковского

Пермский театр оперы и балета, носящий имя великого композитора Петра Ильича Чайковского с 1965 года, открывает свои двери для зрителей не только на спектакли, но и для увлекательных экскурсий. Эти экскурсии подходят как для взрослых, так и для детей и позволяют заглянуть в закулисье театрального мира.

Путешествие по театру

Экскурсия начинается в вестибюле, где установлен памятник Чайковскому. Затем гости отправляются в оркестровую яму — сердце театра, после чего поднимаются на сцену. Особенно интересным является остановка у кирпичной кладки, сохранившейся с момента открытия каменного здания театра в XIX веке. Каждый элемент театра рассказывает свою историю.

Интересные факты и анекдоты

Во время экскурсии экскурсоводы делятся увлекательными фактами о старейшем музыкальном театре на Урале и его богатой истории. Среди забавных историй — случай с легендарным авиатором Валерием Чкаловым, который во время спектакля спас певицу, когда у нее загорелся парик от пламени свечи. Такие моменты делают экскурсию не только познавательной, но и веселой.

Обратите внимание

Важно помнить, что маршрут экскурсии может изменяться в зависимости от рабочего плана театра. Рекомендуем заранее уточнять детали перед посещением.

Не упустите возможность увидеть театр с другой стороны и погрузиться в атмосферу, где рождается магия оперы и балета!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 30 августа
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
15:00 16:15
Пермь, 7 сентября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
15:00 16:15
Пермь, 28 сентября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
15:00 16:15

В ближайшие дни

Баядерка
12+
Балет
Баядерка
28 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 500 ₽
Щелкунчик
0+
Балет
Щелкунчик
9 октября в 19:00 ДК им. Солдатова
от 1500 ₽
Музыка жизни: Первый концерт
6+
Мюзикл Детский
Музыка жизни: Первый концерт
27 октября в 19:00 ДК им. Солдатова
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше