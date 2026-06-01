Экскурсия по дворцу князей Белосельских-Белозерских

На Невском проспекте расположился выдающийся памятник архитектуры – дворец князей Белосельских-Белозерских, построенный в 1848 году под руководством архитектора А.И. Штакеншнейдера. Этот дворец поражает своим великолепием и сохранившимися интерьерами, которые отразят атмосферу середины и конца XIX века.

Историческое значение

Дворец славится своими парадными залами, такими как Дубовый зал, Картинная галерея и Зеркальный зал. Каждый из них выполнен с исключительным вниманием к деталям, украшен каминами, светильниками и изысканной лепниной, а также мебелью, соответствующей эпогею русского классицизма.

Что вас ждет на экскурсии

Во время экскурсии по дворцу вы сможете не только насладиться красотой исторических интерьеров, но и узнать увлекательные подробности о владельцах и значимых событиях, связанных с этим выдающимся зданием. Это отличная возможность для тех, кто интересуется историей дворцов и архитектурой прошлых эпох.

Не упустите возможность посетить этот уникальный уголок Санкт-Петербурга и прикоснуться к его богатой культурной наследию!