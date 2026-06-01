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Экскурсия по парадным залам Дворца Белосельских-Белозерских
Киноафиша Экскурсия по парадным залам Дворца Белосельских-Белозерских

Экскурсия по парадным залам Дворца Белосельских-Белозерских

12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О выставке

Экскурсия по дворцу князей Белосельских-Белозерских

На Невском проспекте расположился выдающийся памятник архитектуры – дворец князей Белосельских-Белозерских, построенный в 1848 году под руководством архитектора А.И. Штакеншнейдера. Этот дворец поражает своим великолепием и сохранившимися интерьерами, которые отразят атмосферу середины и конца XIX века.

Историческое значение

Дворец славится своими парадными залами, такими как Дубовый зал, Картинная галерея и Зеркальный зал. Каждый из них выполнен с исключительным вниманием к деталям, украшен каминами, светильниками и изысканной лепниной, а также мебелью, соответствующей эпогею русского классицизма.

Что вас ждет на экскурсии

Во время экскурсии по дворцу вы сможете не только насладиться красотой исторических интерьеров, но и узнать увлекательные подробности о владельцах и значимых событиях, связанных с этим выдающимся зданием. Это отличная возможность для тех, кто интересуется историей дворцов и архитектурой прошлых эпох.

Не упустите возможность посетить этот уникальный уголок Санкт-Петербурга и прикоснуться к его богатой культурной наследию!

Купить билет на выставка Экскурсия по парадным залам Дворца Белосельских-Белозерских

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В других городах
Июнь
6 июня суббота
13:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
15:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
9 июня вторник
14:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
12 июня пятница
13:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
15:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
13 июня суббота
13:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
15:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
16 июня вторник
14:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
18 июня четверг
14:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
20 июня суббота
13:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
15:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
23 июня вторник
14:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
25 июня четверг
14:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
27 июня суббота
13:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
15:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽
30 июня вторник
14:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 500 ₽

Фотографии

Экскурсия по парадным залам Дворца Белосельских-Белозерских Экскурсия по парадным залам Дворца Белосельских-Белозерских Экскурсия по парадным залам Дворца Белосельских-Белозерских Экскурсия по парадным залам Дворца Белосельских-Белозерских

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