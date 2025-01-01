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Экскурсия по новым выставкам

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О концерте/спектакле

Экскурсия по новым выставкам в Красноярском музейном центре «Площадь Мира»

Красноярский музейный центр «Площадь Мира» приглашает всех желающих на ежедневные экскурсии по своим новым выставкам. Это уникальная возможность пройтись по залам под руководством опытного гида, погрузиться в мир искусства и узнать, что именно «хотел сказать художник». Каждый визит станет не только познавательным, но и приятным времяпрепровождением.

Новые экспозиции и залы

Каждые несколько месяцев в центре открываются новые экспозиции. Здесь располагаются пять сложных геометричных залов для временных выставок: Темная галерея, Светлые и Белые залы, галерея «Черный ящик», а также Полиэкран. В этих залах можно увидеть работы как молодых сибирских авторов, так и прославленных российских и зарубежных художников.

Интересные факты

Выставки в «Площади Мира» не только разнообразны, но и насыщены культурными событиями. Например, в недавней экспозиции можно было увидеть работы, вдохновленные традиционным сибирским искусством, а также современными тенденциями в мировом искусстве. Каждый зал предлагает уникальную атмосферу, что делает каждую экскурсию неповторимой.

Не упустите шанс погрузиться в мир искусства и узнать больше о талантливых художниках, чьи работы представлены в «Площади Мира»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 27 июля
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 29 июля
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 30 июля
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽
Красноярск, 31 июля
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽
Красноярск, 1 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 2 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 3 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 5 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 6 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽
Красноярск, 7 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽
Красноярск, 8 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 9 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 10 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 12 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 13 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽
Красноярск, 14 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽
Красноярск, 15 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 16 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 17 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 19 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 20 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽
Красноярск, 21 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽
Красноярск, 22 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 23 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 24 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 26 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 27 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽
Красноярск, 28 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽ 19:00 от 550 ₽
Красноярск, 29 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 30 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽
Красноярск, 31 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
15:00 от 550 ₽

В ближайшие дни

Двухдневный мастер-класс по созданию авторской книги
18+
Мастер-класс
Двухдневный мастер-класс по созданию авторской книги
17 августа в 14:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 800 ₽
Архитектурная экскурсия
0+
Экскурсия
Архитектурная экскурсия
31 августа в 13:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 400 ₽
Архитектурная экскурсия
0+
Экскурсия
Архитектурная экскурсия
28 декабря в 13:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 400 ₽
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