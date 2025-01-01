Меню
Погружение в мир театра кукол. Экскурсия для всей семьи

Театральное закулисье — это удивительный и загадочный мир, в который однажды попав, человек становится верным другом и искренним поклонником театра. В нашем театре кукол множество тайн, сюрпризов и волшебных превращений, которые ждут вас!

Как рождается спектакль?

В рамках нашего уникального экскурсионного проекта мы расскажем вам о том, как создаются спектакли. Вы сможете узнать о различных системах кукол и даже попробовать себя в роли артистов-кукловодов.

Интересные уголки театра

С Хранителем Музея вы отправитесь в увлекательное путешествие по самым интересным уголкам нашего театра:

  • Костюмерный цех: здесь вы увидите кукол и костюмы из наших спектаклей.
  • Художественная мастерская: вам покажут, как рождаются наши куклы и театральные декорации.
  • Световики и звуковики: вы побываете у специалистов, которые расскажут о своей интересной работе.
  • Сцена: узнаете, как устроена сцена и кто помогает артистам во время спектакля.
  • Домовой Витя: мы покажем, где он живет, и расскажем о театральных приметах, в которые верят артисты.

Необычные истории

Также вас ждут много необычных историй из жизни театра кукол, которые непременно оставят яркие впечатления. Приходите и откройте для себя волшебный мир, который живет за кулисами!

20 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00

