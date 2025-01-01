Театральное закулисье — это удивительный и загадочный мир, в который однажды попав, человек становится верным другом и искренним поклонником театра. В нашем театре кукол множество тайн, сюрпризов и волшебных превращений, которые ждут вас!
В рамках нашего уникального экскурсионного проекта мы расскажем вам о том, как создаются спектакли. Вы сможете узнать о различных системах кукол и даже попробовать себя в роли артистов-кукловодов.
С Хранителем Музея вы отправитесь в увлекательное путешествие по самым интересным уголкам нашего театра:
Также вас ждут много необычных историй из жизни театра кукол, которые непременно оставят яркие впечатления. Приходите и откройте для себя волшебный мир, который живет за кулисами!