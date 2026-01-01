Приглашаем ценителей театрального искусства и архитектурного наследия Москвы на уникальную экскурсию по исторической сцене Театра Маяковского! Вы сможете увидеть закулисье одного из старейших театров страны, первым художественным руководителем которого был Всеволод Мейерхольд.
Вас проведут замечательные актеры театра Роман Фомин и Кирилл Кусков, которые поделятся интересными моментами из театральной жизни и истории коллектива.
Для участия в экскурсии необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Вход будет осуществляться через Малую сцену Театра Маяковского. Пожалуйста, приходите за 15 минут до начала мероприятия, так как экскурсии начинаются строго по расписанию.