Экскурсия по исторической сцене Маяковки
Билеты от 1700₽
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+
О выставке

Экскурсия по закулисью Театра имени Владимира Маяковского

Приглашаем ценителей театрального искусства и архитектурного наследия Москвы на уникальную экскурсию по исторической сцене Театра Маяковского! Вы сможете увидеть закулисье одного из старейших театров страны, первым художественным руководителем которого был Всеволод Мейерхольд.

Что вас ждет на экскурсии?

В программе экскурсии:

  • Посещение закулисья, где происходит магия театра.
  • Знакомство с архитектурным ансамблем здания на Большой Никитской и историей его создания.
  • Обзор работы театра, включая подготовку к спектаклям.
  • Подъем на легендарную сцену и возможность сделать памятное фото на сцене красивейшего зрительного зала.
  • Уникальные истории о Всеволоде Мейерхольде и о том, как создаются спектакли.

Вас проведут замечательные актеры театра Роман Фомин и Кирилл Кусков, которые поделятся интересными моментами из театральной жизни и истории коллектива.

Важная информация

Для участия в экскурсии необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Вход будет осуществляться через Малую сцену Театра Маяковского. Пожалуйста, приходите за 15 минут до начала мероприятия, так как экскурсии начинаются строго по расписанию.

Апрель
11 апреля суббота
15:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 1700 ₽
12 апреля воскресенье
15:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 1700 ₽
18 апреля суббота
15:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 1700 ₽
19 апреля воскресенье
15:00
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
от 1700 ₽

