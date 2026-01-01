Экскурсия по Дому Актёра: тайны и история

Экскурсия по Дому Актёра предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу жизни роскошного доходного дома. Участники смогут пройтись по старинным лестницам, полюбоваться деревянным декором и увидеть подлинные фонари в стиле модерн.

Организатором мероприятия выступает Оксана Сергеевна Бухина, историк-архивист и выпускница Школы гида проекта «Москва глазами инженера». Экскурсия будет особенно интересна тем, кто хочет узнать о невероятных открытиях и познакомиться с потомками архитектора Валентина Дубовского. Этот проект привлечёт любителей истории, архитектуры и всех, кто интересуется культурным наследием Москвы.

Впервые за 50 лет здание на Арбате 35, известное москвичам как «Дом с рыцарями», откроет свои двери и тайны для горожан. Валентин Евгеньевич Дубовской, архитектор Дома с рыцарями, перенесет нас в эпоху средневековых замков. Его дома охраняют рыцари, а фасады населены удивительными созданиями.

Что вас ждёт на экскурсии?

Мы предлагаем:

Погрузиться в атмосферу жизни роскошного доходного дома;

Побродить по сохранившимся старинным лестницам;

Полюбоваться деревянным декором парадных;

Увидеть подлинные фонари в стиле модерн.

Ваш путь начнётся на улице. Вы обойдёте Дом Актёра со всех сторон, затем, оставив вещи в гардеробе, подниметесь на второй этаж. Осмотрите фойе и познакомьтесь с гордостью Дома — лестницами и парадными. В завершение экскурсии вы подниметесь на 7 этаж, где откроется большой зал и внутреннее убранство Дома. Обратите внимание, что во время маршрута будет несколько подъемов и спусков по лестницам.

Подготовка к экскурсии

Экскурсия посвящена именно истории здания (бывшего дореволюционного доходного дома), а не истории Дома Актёра. Первая половина экскурсии проходит на улице, поэтому одевайтесь по погоде.

Начинаем у парадных дверей Дома Актера со стороны Калошина переулка. Вы сможете узнать нашего экскурсовода по табличке «Дом Актера». Сбор гостей проходит за 10–15 минут до начала мероприятия. Экскурсия начинается без опозданий.

Об экскурсоводе

Экскурсию ведёт Оксана Сергеевна Бухина, аккредитованный московский экскурсовод и историк-архивист (РГГУ, факультет архивного дела, специализация — музееведение). Заинтересовавшись архитектором Валентином Дубовским, Оксана погрузилась в архивные поиски, которые продолжаются уже несколько лет. Во время экскурсии вы узнаете о невероятных открытиях и познакомитесь с потомками архитектора, а также с теми, кто помнит этот дом в его дореволюционном блеске.