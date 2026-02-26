Экскурсия по барам Петербурга: культурная история за бокалом

В Петербурге пройдет увлекательная экскурсия по барам с дегустацией. Участники узнают о традициях пития среди классиков литературы и горожан разных эпох. Программа включает посещение оригинальных заведений и знакомство с местными настойками. Это отличная возможность для тех, кто интересуется культурной историей города и любит дегустации.

Что вас ждет

Вы услышите о переулках, которые в дореволюционное время славились своим разгульным образом жизни.

Узнаете, как литературные гении боролись с алкогольными искушениями и где Достоевский черпал свое вдохновение.

Познакомитесь с интересной историей Сенной площади.

Узнаете, как бренд Smirnoff оказался в Великобритании и какова его история.

Посетите необычные заведения, где вы сможете попробовать разнообразные настойки и другие напитки.

В стоимость входит 5 шотов в заведениях, которые мы посещаем.

Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя барную культуру Петербурга через призму богатой историй и необычных напитков!