Экскурсия по барам Петербурга: культурная история за бокалом
В Петербурге пройдет увлекательная экскурсия по барам с дегустацией. Участники узнают о традициях пития среди классиков литературы и горожан разных эпох. Программа включает посещение оригинальных заведений и знакомство с местными настойками. Это отличная возможность для тех, кто интересуется культурной историей города и любит дегустации.
Что вас ждет
- Вы услышите о переулках, которые в дореволюционное время славились своим разгульным образом жизни.
- Узнаете, как литературные гении боролись с алкогольными искушениями и где Достоевский черпал свое вдохновение.
- Познакомитесь с интересной историей Сенной площади.
- Узнаете, как бренд Smirnoff оказался в Великобритании и какова его история.
- Посетите необычные заведения, где вы сможете попробовать разнообразные настойки и другие напитки.
- В стоимость входит 5 шотов в заведениях, которые мы посещаем.
Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя барную культуру Петербурга через призму богатой историй и необычных напитков!