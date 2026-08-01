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Экскурсия на Витебский вокзал с подъемом на чердак и часовую башню
Киноафиша Экскурсия на Витебский вокзал с подъемом на чердак и часовую башню

Экскурсия на Витебский вокзал с подъемом на чердак и часовую башню

12+
Возраст 12+

О выставке

Экскурсия на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Витебский вокзал — один из самых прекрасных вокзалов России. Его интерьеры отражают стиль начала XX века и создают уникальную атмосферу, которая сопровождает пассажиров от входа до посадки на поезд.

В рамках экскурсии участники смогут подняться на чердак и часовую башню, что позволит увидеть вокзал с необычного ракурса. Экскурсия будет полезна как любителям архитектуры, так и тем, кто интересуется историей.

Кроме того, вы узнаете о современных технических решениях, скрытых за ярким модерновым фасадом здания. Этот восхитительный опыт поможет переосмыслить привычное представление о вокзалах как о функциональных, но неинтересных местах.

Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя новую грань Витебского вокзала!

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В других городах
Август
19 августа среда
19:00
Витебский вокзал Санкт-Петербург, Загородный просп., 52
22 августа суббота
11:00
Витебский вокзал Санкт-Петербург, Загородный просп., 52
14:00
Витебский вокзал Санкт-Петербург, Загородный просп., 52
23 августа воскресенье
11:00
Витебский вокзал Санкт-Петербург, Загородный просп., 52
14:00
Витебский вокзал Санкт-Петербург, Загородный просп., 52
29 августа суббота
11:00
Витебский вокзал Санкт-Петербург, Загородный просп., 52
30 августа воскресенье
11:00
Витебский вокзал Санкт-Петербург, Загородный просп., 52

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