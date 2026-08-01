Экскурсия на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге

Витебский вокзал — один из самых прекрасных вокзалов России. Его интерьеры отражают стиль начала XX века и создают уникальную атмосферу, которая сопровождает пассажиров от входа до посадки на поезд.

В рамках экскурсии участники смогут подняться на чердак и часовую башню, что позволит увидеть вокзал с необычного ракурса. Экскурсия будет полезна как любителям архитектуры, так и тем, кто интересуется историей.

Кроме того, вы узнаете о современных технических решениях, скрытых за ярким модерновым фасадом здания. Этот восхитительный опыт поможет переосмыслить привычное представление о вокзалах как о функциональных, но неинтересных местах.

Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя новую грань Витебского вокзала!