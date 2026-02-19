Экскурсия на киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге

Погрузитесь в мир кино на экскурсии по знаменитой киностудии «Ленфильм». Участники смогут осмотреть залы с костюмами, наградами и реквизитом, а также посетить экспозиции «Под колоннами», «Ленфильм», «Война и кино» и «Гаражъ». Здесь представлены уникальные артефакты, которые расскажут о высоком искусстве и богатой истории этой студии.

За годы своего существования «Ленфильм» стал домом для сотен художественных и документальных фильмов. Многие из них знакомы и любимы зрителями, среди них «Полосатый рейс», «Чапаев», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Новогодние приключения Маши и Вити». На студии работали выдающиеся режиссеры и актеры, такие как Сергей Эйзенштейн, Фаина Раневская, Михаил Пуговкин, Сергей Микаэлян и Александр Рогожкин.

Расписание экскурсий

Экскурсии проводятся ежедневно в следующие часы: 12:40, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 19:00.

Организация встречи

Внутри киностудии вас встретит администратор, который проведет вас по всем запланированным маршрутам и ответит на ваши вопросы.