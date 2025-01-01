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Экскурсия на электросамокатах «Из слободы в Cити»
Киноафиша Экскурсия на электросамокатах «Из слободы в Cити»

Экскурсия на электросамокатах «Из слободы в Cити»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Исследуйте Екатеринбург-Сити на электросамокатах

Музей Бориса Ельцина в сотрудничестве с Яндекс Go предлагает уникальную экскурсию по Екатеринбург-Сити на электросамокатах. Это отличная возможность увидеть, как сосуществуют архитектурные элементы трех веков в правобережном квартале города и узнать о жизни его жителей разных эпох.

Погружение в историю

Во время экскурсии мы обсудим, как менялся Екатеринбург и что стоит за стремительными трансформациями, которые происходят в XXI веке. Мы прокатимся по территории бывшей Ссыльной слободы и познакомимся с историей дореволюционного Екатеринбурга, советского Свердловска и современного города.

Безопасность и комфорт

Для вашего удобства и безопасности во время экскурсии вы сможете воспользоваться защитной экипировкой в виде шлема, предоставляемой нашими партнерами. Электросамокаты от Яндекс Go позволят вам открывать новые маршруты и получать удовольствие от поездки.

Информация об экскурсии

  • Дата и время: 6 августа, 14:00-15:30
  • Место проведения: Музей Бориса Ельцина
  • Стоимость билета: 600 рублей
  • Возрастное ограничение: 18+

Сбор группы состоится в фойе Музея Бориса Ельцина. Экскурсию проведет специалист по экскурсионным и специальным программам Иван Эрднев. Не упустите возможность узнать больше о нашем городе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 2 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 16 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

6+
Мастер-класс
Ботанический скетчинг в Саду трав. Музейная мастерская
23 августа в 14:30 Ельцин Центр
от 300 ₽
6+
Мастер-класс
Ботанический скетчинг в Саду трав. Музейная мастерская
7 августа в 14:30 Ельцин Центр
от 300 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
3 августа в 19:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
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