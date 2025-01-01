Музей Бориса Ельцина в сотрудничестве с Яндекс Go предлагает уникальную экскурсию по Екатеринбург-Сити на электросамокатах. Это отличная возможность увидеть, как сосуществуют архитектурные элементы трех веков в правобережном квартале города и узнать о жизни его жителей разных эпох.
Во время экскурсии мы обсудим, как менялся Екатеринбург и что стоит за стремительными трансформациями, которые происходят в XXI веке. Мы прокатимся по территории бывшей Ссыльной слободы и познакомимся с историей дореволюционного Екатеринбурга, советского Свердловска и современного города.
Для вашего удобства и безопасности во время экскурсии вы сможете воспользоваться защитной экипировкой в виде шлема, предоставляемой нашими партнерами. Электросамокаты от Яндекс Go позволят вам открывать новые маршруты и получать удовольствие от поездки.
Сбор группы состоится в фойе Музея Бориса Ельцина. Экскурсию проведет специалист по экскурсионным и специальным программам Иван Эрднев. Не упустите возможность узнать больше о нашем городе!