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Экскурсия "Мрачный фольклор"
Киноафиша Экскурсия "Мрачный фольклор"

Экскурсия "Мрачный фольклор"

18+
Продолжительность 60 минут
Возраст 18+

О выставке

Экскурсия в музей русской сказки для взрослых

Музей русской сказки «За лесами, за горами» приглашает вас на уникальную экскурсию, посвященную мрачным легендам народного фольклора. В ходе мероприятия вы услышите жуткие истории о злых духах, жертвенных ритуалах и проклятиях, которые пробуждают страх и трепет.

Глубины народной памяти

Русский фольклор — это не только радостные концовки с принцами и принцессами. За привычными сюжетами прячутся жуткие легенды и древние обряды, которые наши предки боялись нарушить даже в самых потаенных мыслях. Эта экскурсия не для слабонервных; мы заглянем в мир, где:

  • оживают злые духи, о которых не смели говорить вслух;
  • нарушенные табу оборачиваются страшной расплатой;
  • за знакомыми сказочными сюжетами вскрываются жертвенные ритуалы, от которых мороз пробирает до костей.

Исследование древних страхов

На экскурсии вы узнаете, чего на самом деле боялись наши предки, какие запреты считались неприкосновенными и какие обряды стали основой для многих безобидных на первый взгляд историй.

Смелым зрителям, готовым заглянуть за границы привычного, мы сообщаем: это мероприятие позволит вам столкнуться с самыми темными аспектами русского фольклора. Готовьтесь к неожиданным открытиям и жутким рассказам!

Как добраться до музея

Не пугайтесь ремонта крыльца — сказка все равно ждет вас! Чтобы попасть в музей, направляйтесь по адресу: улица Чапыгина, дом № 2. Заходите в арку, проходите через тихий двор и ищите белую дверь с вывеской «За лесами, за горами».

Купить билет на выставка Экскурсия "Мрачный фольклор"

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В других городах
Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
19 августа среда
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
23 августа воскресенье
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
26 августа среда
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
30 августа воскресенье
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
2 сентября среда
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
6 сентября воскресенье
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
9 сентября среда
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
13 сентября воскресенье
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
16 сентября среда
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
20 сентября воскресенье
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
23 сентября среда
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽
27 сентября воскресенье
19:30
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 2500 ₽

Фотографии

Экскурсия "Мрачный фольклор" Экскурсия "Мрачный фольклор" Экскурсия "Мрачный фольклор"

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