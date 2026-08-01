Экскурсия в музей русской сказки для взрослых

Музей русской сказки «За лесами, за горами» приглашает вас на уникальную экскурсию, посвященную мрачным легендам народного фольклора. В ходе мероприятия вы услышите жуткие истории о злых духах, жертвенных ритуалах и проклятиях, которые пробуждают страх и трепет.

Глубины народной памяти

Русский фольклор — это не только радостные концовки с принцами и принцессами. За привычными сюжетами прячутся жуткие легенды и древние обряды, которые наши предки боялись нарушить даже в самых потаенных мыслях. Эта экскурсия не для слабонервных; мы заглянем в мир, где:

оживают злые духи, о которых не смели говорить вслух;

нарушенные табу оборачиваются страшной расплатой;

за знакомыми сказочными сюжетами вскрываются жертвенные ритуалы, от которых мороз пробирает до костей.

Исследование древних страхов

На экскурсии вы узнаете, чего на самом деле боялись наши предки, какие запреты считались неприкосновенными и какие обряды стали основой для многих безобидных на первый взгляд историй.

Смелым зрителям, готовым заглянуть за границы привычного, мы сообщаем: это мероприятие позволит вам столкнуться с самыми темными аспектами русского фольклора. Готовьтесь к неожиданным открытиям и жутким рассказам!

Как добраться до музея

Не пугайтесь ремонта крыльца — сказка все равно ждет вас! Чтобы попасть в музей, направляйтесь по адресу: улица Чапыгина, дом № 2. Заходите в арку, проходите через тихий двор и ищите белую дверь с вывеской «За лесами, за горами».