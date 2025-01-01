Меню
Экскурсия «Многоголосный спектакль»
Экскурсия «Многоголосный спектакль»

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Экскурсия в чудесный мир театра кукол

Ростовский государственный театр кукол им. В.С. Былкова предлагает уникальную возможность окунуться в загадочный и удивительный мир театрального искусства. На специальных экскурсиях вы сможете не только расширить свои знания о театральном творчестве, но и узнать, как устроен театр изнутри.

Загадки театрального закулисья

Во время экскурсии вас ждет знакомство с театральными тайнами, различными системами кукол и многими другими интересными аспектами этого волшебного мира. Особенно стоит отметить четвертую экскурсию, которая сосредоточится на «озвучивании» спектаклей.

Звуки театра

Это будет увлекательное путешествие в мир музыкального сопровождения, рождению различных «шумов» и «эффектов» во время спектакля. Участники смогут попробовать сами создать эти звуки, научатся работать с «звукоподражанием» и поймут, почему актер-кукольник должен уметь – лаять, мяукать, кукарекать и крякать.

Практическая часть и фотосессия

Кроме теоретических знаний, вам предстоит стать «копытами лошади» или «шумом ветра». В завершение экскурсии пройдет небольшой мастер-класс по кукловождению, который станет прекрасной возможностью применить на практике полученные навыки. Не забудьте сделать памятные фотографии во время фотосессии!

Ноябрь
20 ноября четверг
16:30
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
от 500 ₽

