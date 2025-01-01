Меню
Экскурсия-игра для детей «В поисках главного героя»
6+
О выставке

Экскурсия-игра «В поисках главного героя» в музее

Приглашаем детей в возрасте от 8 до 12 лет на уникальную экскурсию-игру «В поисках главного героя». Это не просто захватывающее мероприятие, но и возможность погрузиться в мир искусства через увлекательный формат.

Погружение в мир искусства

Экспозиция «Фрагменты эпох» представляет собой большой пазл, где каждая работа является неотъемлемой частью целого. Участники вместе с опытным ведущим будут исследовать детали картин, угадывать образы, обсуждать эмоции художников и пробовать «читать» картины так, как читаются настоящие книги.

Что ждет участников

Юные посетители не только научатся замечать красоту в искусстве, но и смогут задавать вопросы, развивая свое восприятие и открывая для себя новые смыслы.

Не упустите шанс дать своему ребенку возможность по-новому взглянуть на искусство и стать настоящим исследователем!

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
14:00
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
от 400 ₽
6 января вторник
14:00
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
от 400 ₽

