Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Экскурсия-игра «Абстракция от А до Я» по выставкам Семена Гуляко и Александра Кожина

Экскурсия-игра «Абстракция от А до Я» по выставкам Семена Гуляко и Александра Кожина

О концерте/спектакле

Экскурсия-игра в мире абстрактного искусства

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир абстрактного искусства! Экскурсия-игра познакомит зрителей с творчеством Семена Гуляко и Александра Кожина через совместное решение загадок, ребусов и мини-игр. Обзор экспозиции превратится в познавательное приключение для всех участников.

Что вас ждет?

В ходе экскурсии мы разберемся во взаимоотношениях точки, линии и плоскости, опираясь на теории Василия Кандинского. Также обсудим, как цвет влияет на восприятие искусства и научимся отличать абстрактный экспрессионизм от супрематизма.

Интерактивный опыт

Участники игры познакомятся с особенностями беспредметного искусства, узнают секреты отдельных произведений и даже создадут собственную графическую композицию – абстрактный автопортрет. Это уникальная возможность не только узнать больше о современном искусстве, но и проявить свои творческие способности!

Детали мероприятия

Продолжительность: 1 час

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события и погрузиться в мир абстракции!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
17:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс по VR-живописи
6+
Мастер-класс
Мастер-класс по VR-живописи
23 августа в 19:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 3500 ₽
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
31 июля в 10:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
22 сентября в 14:00 Севкабель Порт
от 700 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше