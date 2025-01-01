Экскурсия-игра в мире абстрактного искусства

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир абстрактного искусства! Экскурсия-игра познакомит зрителей с творчеством Семена Гуляко и Александра Кожина через совместное решение загадок, ребусов и мини-игр. Обзор экспозиции превратится в познавательное приключение для всех участников.

Что вас ждет?

В ходе экскурсии мы разберемся во взаимоотношениях точки, линии и плоскости, опираясь на теории Василия Кандинского. Также обсудим, как цвет влияет на восприятие искусства и научимся отличать абстрактный экспрессионизм от супрематизма.

Интерактивный опыт

Участники игры познакомятся с особенностями беспредметного искусства, узнают секреты отдельных произведений и даже создадут собственную графическую композицию – абстрактный автопортрет. Это уникальная возможность не только узнать больше о современном искусстве, но и проявить свои творческие способности!

Детали мероприятия

Продолжительность: 1 час

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события и погрузиться в мир абстракции!