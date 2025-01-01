Экскурсия и концерт. Вивальди «Времена года» и шедевры классики. В Усадьбе Г. Р. Державина

Музыка и экскурсия в усадьбе Гавриила Державина

Команда IMAYC.RU с радостью анонсирует незабываемое событие! В усадьбе русского поэта Гавриила Державина пройдет концертная программа, в которой прозвучат шедевры классической музыки. Перед началом концерта у вас будет уникальная возможность в 16:00 совершить экскурсию по интерьерным залам музея.

Уникальная экскурсия

Во время экскурсии вы сможете насладиться живописью, гравюрами, иконами, портретами, а также историческими книгами и рукописями, которые отражают яркие моменты жизни и творчества Державина. Литературно-мемориальная экспозиция дворца включает шестнадцать великолепных залов. С максимальной точностью воссозданы такие пространства, как:

Большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова»

Соломенная гостиная

Домашний театр

Гостиная «Диванчик»

Кабинет поэта

Кухни и ледник

Живописные портреты хозяев и гостей дома создают невероятный «эффект присутствия» в атмосфере ушедшего времени.

Концертная программа

Вечер продолжится концертом, на котором прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди — истинное чудо эпохи барокко. Яркость и виртуозность этой музыки на протяжении трех столетий покоряют сердца слушателей. В исполнении AURUM квартета вы сможете насладиться концертами «Зима» и «Весна», а также такими жемчужинами классического репертуара, как:

Маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта

«Девушка с волосами цвета льна» Клода Дебюсси

Полька-пиццикато Иоганна Штрауса

Танго Гарделя из кинофильма «Запах женщины»

Но на этом сюрпризы не заканчиваются — вас ждет еще много интересного!

Информация о билетах

В продаже имеются билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без экскурсии. Обратите внимание, что наличие обычных билетов не дает возможности посетить экспозицию.

Исполнители

Концерт будет исполнять AURUM квартет в следующем составе:

Ани Агаджанян — скрипка

Надежда Соболевская — скрипка

Константин Соболевский — альт

Кирилл Алтухов — виолончель

Продолжительность мероприятия

Общее время мероприятия — 2 часа 10 минут, концерт без экскурсии длится 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.