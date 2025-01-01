Меню
Экскурсия и концерт. Вивальди «Времена года» и шедевры классики. В Усадьбе Г. Р. Державина
Экскурсия и концерт. Вивальди «Времена года» и шедевры классики. В Усадьбе Г. Р. Державина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка и экскурсия в усадьбе Гавриила Державина

Команда IMAYC.RU с радостью анонсирует незабываемое событие! В усадьбе русского поэта Гавриила Державина пройдет концертная программа, в которой прозвучат шедевры классической музыки. Перед началом концерта у вас будет уникальная возможность в 16:00 совершить экскурсию по интерьерным залам музея.

Уникальная экскурсия

Во время экскурсии вы сможете насладиться живописью, гравюрами, иконами, портретами, а также историческими книгами и рукописями, которые отражают яркие моменты жизни и творчества Державина. Литературно-мемориальная экспозиция дворца включает шестнадцать великолепных залов. С максимальной точностью воссозданы такие пространства, как:

  • Большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова»
  • Соломенная гостиная
  • Домашний театр
  • Гостиная «Диванчик»
  • Кабинет поэта
  • Кухни и ледник

Живописные портреты хозяев и гостей дома создают невероятный «эффект присутствия» в атмосфере ушедшего времени.

Концертная программа

Вечер продолжится концертом, на котором прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди — истинное чудо эпохи барокко. Яркость и виртуозность этой музыки на протяжении трех столетий покоряют сердца слушателей. В исполнении AURUM квартета вы сможете насладиться концертами «Зима» и «Весна», а также такими жемчужинами классического репертуара, как:

  • Маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта
  • «Девушка с волосами цвета льна» Клода Дебюсси
  • Полька-пиццикато Иоганна Штрауса
  • Танго Гарделя из кинофильма «Запах женщины»

Но на этом сюрпризы не заканчиваются — вас ждет еще много интересного!

Информация о билетах

В продаже имеются билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без экскурсии. Обратите внимание, что наличие обычных билетов не дает возможности посетить экспозицию.

Исполнители

Концерт будет исполнять AURUM квартет в следующем составе:

  • Ани Агаджанян — скрипка
  • Надежда Соболевская — скрипка
  • Константин Соболевский — альт
  • Кирилл Алтухов — виолончель

Продолжительность мероприятия

Общее время мероприятия — 2 часа 10 минут, концерт без экскурсии длится 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Санкт-Петербург, 5 января
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
17:00 от 1700 ₽

