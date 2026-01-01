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Экскурсия и концерт. Симфонические рок-хиты
Киноафиша Экскурсия и концерт. Симфонические рок-хиты

Экскурсия и концерт. Симфонические рок-хиты

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт-экскурсия в особняке графа Румянцева

Приглашаем вас на уникальную концерт-экскурсию в одном из самых впечатляющих зданий на Английской набережной — особняк графа Румянцева. Этот знаменитый просветитель и меценат известен как коллекционер различных древностей, старинных рукописей и памятников российской истории и культуры.

Концерты проходят в Парадном Белом (бывшем Бальном) зале дворца, который в 1831-1861 годах был домом для внушительной минералогической коллекции графа Н. П. Румянцева. Орнаментальный декор зала был выполнен архитектором А. А. Степановым в 1880-е годы для членов императорской фамилии — герцога Е. М. Лейхтенбергского и его супруги графини З. Д. Богарне. Высокий кессонированный потолок был создан для улучшения акустики бального зала.

Знакомство с особняком начнется с экскурсии по роскошным залам, где вам расскажут о блестящей истории этого здания.

Симфонический вечер

Продолжением вечера станет концерт, в программе которого — известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Вы услышите композиции, занимавшие верхние строчки хит-парадов, от таких культовых коллективов, как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Металлика и Ария. Знакомые песни в симфоническом исполнении обретут новое, захватывающее звучание.

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипки, альт, виолончель и контрабас.

Что может быть лучше рок-хитов в симфоническом звучании!

Программа концерта

  • Rammstein - Sonne
  • Billie Eilish - Lovely
  • Nirvana - Smells Like Teen Spirit
  • Ленинград - WWW Leningrad
  • Металлика - Nothing Else Matters
  • MANESKIN - I Wanna Be Your Slave
  • Bones - Imagine Dragons
  • Evanescence - Bring Me to Life
  • Ария - Потерянный рай

Обратите внимание: возможны изменения и дополнения в программе.

Исполнители

Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас)

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заблаговременно сохранять билеты в смартфоне или заранее их распечатывать. Благодарим за понимание!

Продолжительность мероприятия с экскурсией — 2 часа.

Мероприятие рекомендовано для посетителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Экскурсия и концерт. Симфонические рок-хиты

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В других городах
Октябрь
11 октября воскресенье
17:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44

Фотографии

Экскурсия и концерт. Симфонические рок-хиты Экскурсия и концерт. Симфонические рок-хиты Экскурсия и концерт. Симфонические рок-хиты Экскурсия и концерт. Симфонические рок-хиты

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