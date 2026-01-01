Экскурсия и концерт. Симфонические рок-хиты

Концерт-экскурсия в особняке графа Румянцева

Приглашаем вас на уникальную концерт-экскурсию в одном из самых впечатляющих зданий на Английской набережной — особняк графа Румянцева. Этот знаменитый просветитель и меценат известен как коллекционер различных древностей, старинных рукописей и памятников российской истории и культуры.

Концерты проходят в Парадном Белом (бывшем Бальном) зале дворца, который в 1831-1861 годах был домом для внушительной минералогической коллекции графа Н. П. Румянцева. Орнаментальный декор зала был выполнен архитектором А. А. Степановым в 1880-е годы для членов императорской фамилии — герцога Е. М. Лейхтенбергского и его супруги графини З. Д. Богарне. Высокий кессонированный потолок был создан для улучшения акустики бального зала.

Знакомство с особняком начнется с экскурсии по роскошным залам, где вам расскажут о блестящей истории этого здания.

Симфонический вечер

Продолжением вечера станет концерт, в программе которого — известнейшие рок-хиты в симфонической аранжировке. Вы услышите композиции, занимавшие верхние строчки хит-парадов, от таких культовых коллективов, как Rammstein, Nirvana, Ленинград, Металлика и Ария. Знакомые песни в симфоническом исполнении обретут новое, захватывающее звучание.

На сцене выступит ансамбль Петро Арт, состоящий из классических смычковых инструментов: скрипки, альт, виолончель и контрабас.

Что может быть лучше рок-хитов в симфоническом звучании!

Программа концерта

Rammstein - Sonne

Billie Eilish - Lovely

Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Ленинград - WWW Leningrad

Металлика - Nothing Else Matters

MANESKIN - I Wanna Be Your Slave

Bones - Imagine Dragons

Evanescence - Bring Me to Life

Ария - Потерянный рай

Обратите внимание: возможны изменения и дополнения в программе.

Исполнители

Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас)

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заблаговременно сохранять билеты в смартфоне или заранее их распечатывать. Благодарим за понимание!

Продолжительность мероприятия с экскурсией — 2 часа.

Мероприятие рекомендовано для посетителей старше 6 лет.