Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экскурсия и концерт «Под музыку Вивальди». При свечах в Усадьбе Г. Р. Державина
Киноафиша Экскурсия и концерт «Под музыку Вивальди». При свечах в Усадьбе Г. Р. Державина

Экскурсия и концерт «Под музыку Вивальди». При свечах в Усадьбе Г. Р. Державина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концертная программа Антонио Вивальди в усадьбе Державина

Команда IMAYC.RU представляет нашим преданным зрителям особенное событие. В усадьбе русского поэта Гавриила Державина пройдет концертная программа, посвященная произведениям великого итальянского композитора эпохи барокко Антонио Вивальди.

Уникальная экскурсия по усадьбе

Перед началом концерта в 16:00 зрители смогут совершить уникальную экскурсию по интерьерным залам музея. Здесь собраны живопись, гравюры, иконы, портреты, книги и рукописи — все яркие приметы времени, в котором жил и работал Державин.

Литературно-мемориальная экспозиция Дворца занимает шестнадцать залов. Каждый из них воссоздан с максимальной точностью. Вы сможете посетить большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова», Соломенную гостиную, Домашний театр, уютную гостиную «Диванчик» и, конечно, кабинет поэта. Живописные портреты хозяев и гостей создают «эффект присутствия» в далеком времени и возвращают нас к его героям.

Звуки весны от Вивальди

Продолжением вечера станет концерт, в программе которого звучат чарующие ноты Антонио Вивальди. Специально для зрителей будет представлен «Зима» из цикла «Времена года» — произведение, сотканное из морозного кружева и хрустального звона льдинок. Эта музыка перенесет слушателя в заснеженный пейзаж, где вихри метели рисуют причудливые узоры, а редкие лучи зимнего солнца пробиваются сквозь облака, создавая искрящиеся блики.

Вы также услышите виртуозные концерты для струнных инструментов, которые, как единый организм, передадут все тонкости и оттенки музыки великого композитора. Это уникальная возможность погрузиться в мир Вивальди и насладиться виртуозным исполнением ансамбля.

Информация о билетах

Внимание! В продаже представлены билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без неё. В случае отсутствия билетов с экскурсией, остальной билет не предоставит доступ к экспозиции.

Программа концерта

  • Антонио Вивальди (1678–1741) «Зима» из цикла концертов «Времена года»
  • Синфония для струнных и бассо континуо соль мажор RV 149
  • Маленькая симфония
  • Соната для виолончели №3
  • Концерт ля минор Danza pastorale
  • Концерт для струнных и бассо континуо Alla rustica соль мажор RV 151
  • Концерт для струнных и бассо континуо соль минор RV 157

Исполнители и продолжительность мероприятия

Концерт исполняет ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас). Общая продолжительность мероприятия — 2 часа 10 минут, а без экскурсии — 1 час 10 минут.

Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность прикоснуться к великой музыке Вивальди!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 декабря
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
17:00 от 1700 ₽

В ближайшие дни

Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
20 сентября в 20:30 Butcher & Banker
от 990 ₽
Stage StandUp / Сборный стендап-концерт
18+
Юмор
Stage StandUp / Сборный стендап-концерт
7 сентября в 21:30 Stage Standup Club
от 750 ₽
Музыка при свечах. Величайшая классика
0+
Классическая музыка
Музыка при свечах. Величайшая классика
19 сентября в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше