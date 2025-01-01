Экскурсия и концерт «Под музыку Вивальди». При свечах в Усадьбе Г. Р. Державина

Концертная программа Антонио Вивальди в усадьбе Державина

Команда IMAYC.RU представляет нашим преданным зрителям особенное событие. В усадьбе русского поэта Гавриила Державина пройдет концертная программа, посвященная произведениям великого итальянского композитора эпохи барокко Антонио Вивальди.

Уникальная экскурсия по усадьбе

Перед началом концерта в 16:00 зрители смогут совершить уникальную экскурсию по интерьерным залам музея. Здесь собраны живопись, гравюры, иконы, портреты, книги и рукописи — все яркие приметы времени, в котором жил и работал Державин.

Литературно-мемориальная экспозиция Дворца занимает шестнадцать залов. Каждый из них воссоздан с максимальной точностью. Вы сможете посетить большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова», Соломенную гостиную, Домашний театр, уютную гостиную «Диванчик» и, конечно, кабинет поэта. Живописные портреты хозяев и гостей создают «эффект присутствия» в далеком времени и возвращают нас к его героям.

Звуки весны от Вивальди

Продолжением вечера станет концерт, в программе которого звучат чарующие ноты Антонио Вивальди. Специально для зрителей будет представлен «Зима» из цикла «Времена года» — произведение, сотканное из морозного кружева и хрустального звона льдинок. Эта музыка перенесет слушателя в заснеженный пейзаж, где вихри метели рисуют причудливые узоры, а редкие лучи зимнего солнца пробиваются сквозь облака, создавая искрящиеся блики.

Вы также услышите виртуозные концерты для струнных инструментов, которые, как единый организм, передадут все тонкости и оттенки музыки великого композитора. Это уникальная возможность погрузиться в мир Вивальди и насладиться виртуозным исполнением ансамбля.

Информация о билетах

Внимание! В продаже представлены билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без неё. В случае отсутствия билетов с экскурсией, остальной билет не предоставит доступ к экспозиции.

Программа концерта

Антонио Вивальди (1678–1741) «Зима» из цикла концертов «Времена года»

Синфония для струнных и бассо континуо соль мажор RV 149

Маленькая симфония

Соната для виолончели №3

Концерт ля минор Danza pastorale

Концерт для струнных и бассо континуо Alla rustica соль мажор RV 151

Концерт для струнных и бассо континуо соль минор RV 157

Исполнители и продолжительность мероприятия

Концерт исполняет ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель, контрабас). Общая продолжительность мероприятия — 2 часа 10 минут, а без экскурсии — 1 час 10 минут.

Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность прикоснуться к великой музыке Вивальди!