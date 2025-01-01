Экскурсия и концерт «Мировые рок-хиты на рояле». При Свечах в Усадьбе Г. Р. Державина

Концертная программа в усадьбе Гавриила Державина

Команда IMAYC.RU представляет нашим преданным зрителям особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина пройдет уникальный концерт, где хиты рок-музыки будут звучать в интерпретации классического рояля.

Экскурсия по усадьбе

Перед концертом в 16:00 вас ждет увлекательная экскурсия по интерьерным залам музея. Во время экскурсии вы увидите живопись, гравюры, иконы и книги — все яркие приметы времени, в котором жил и работал Державин. Литературно-мемориальная экспозиция Дворца охватывает шестнадцать залов, включая:

Большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова»

Соломенная гостиная

Домашний театр

Гостиная «Диванчик»

Кабинет поэта

Кухни и ледник

Живописные портреты хозяев и гостей дома создают эффект присутствия в атмосфере далекого времени. Это отличный шанс прикоснуться к культурному наследию.

Музыкальная программа

Концерт станет продолжением вечера. Пианистка-виртуоз Маргарита Ваганова проведет вас через яркие музыкальные миры хитов рок-музыки. В программе концерта:

Scorpions - "Maybe I, Maybe You"

Beatles - "Попурри: Something, Yesterday, Let It Be, And I Love Her"

The Doors - "Riders of the Storm"

Aerosmith - "Dream On"

Nirvana - "Smells Like Teen Spirit"

Guns N' Roses - "Sweet Child O' Mine"

Cranberries - "Zombie"

Limp Bizkit - "Behind Blue Eyes"

Linkin Park - "Numb"

Rammstein - "Mein Herz Brennt"

Queen - "The Show Must Go On, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody"

Ожидайте вечер в мерцании множества свечей и незабываемую атмосферу!

Билеты и рекомендации

В продаже доступные билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без экскурсии. Обратите внимание, если билетов с экскурсией не осталось, остальные билеты не включают посещение экспозиции.

Продолжительность мероприятия составляет 2 часа 10 минут, а продолжительность концерта без экскурсии – 1 час 10 минут. Спектакль рекомендован для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность увидеть это уникальное шоу!