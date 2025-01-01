Экскурсия и концерт «Мировые рок-хиты на рояле». При Свечах в Усадьбе Г. Р. Державина

Команда IMAYC.RU представляет нашим преданным зрителям особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина пройдет уникальный концерт, где хиты рок-музыки будут звучать в интерпретации классического рояля.
Перед концертом в 16:00 вас ждет увлекательная экскурсия по интерьерным залам музея. Во время экскурсии вы увидите живопись, гравюры, иконы и книги — все яркие приметы времени, в котором жил и работал Державин. Литературно-мемориальная экспозиция Дворца охватывает шестнадцать залов, включая:
Живописные портреты хозяев и гостей дома создают эффект присутствия в атмосфере далекого времени. Это отличный шанс прикоснуться к культурному наследию.
Концерт станет продолжением вечера. Пианистка-виртуоз Маргарита Ваганова проведет вас через яркие музыкальные миры хитов рок-музыки. В программе концерта:
Ожидайте вечер в мерцании множества свечей и незабываемую атмосферу!
В продаже доступные билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без экскурсии. Обратите внимание, если билетов с экскурсией не осталось, остальные билеты не включают посещение экспозиции.
Продолжительность мероприятия составляет 2 часа 10 минут, а продолжительность концерта без экскурсии – 1 час 10 минут. Спектакль рекомендован для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность увидеть это уникальное шоу!