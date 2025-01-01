Экскурсия и концерт «Мировые рок-хиты на рояле». При Свечах в Усадьбе Г. Р. Державина

Меню
6+
О концерте/спектакле

Концертная программа в усадьбе Гавриила Державина

Команда IMAYC.RU представляет нашим преданным зрителям особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина пройдет уникальный концерт, где хиты рок-музыки будут звучать в интерпретации классического рояля.

Экскурсия по усадьбе

Перед концертом в 16:00 вас ждет увлекательная экскурсия по интерьерным залам музея. Во время экскурсии вы увидите живопись, гравюры, иконы и книги — все яркие приметы времени, в котором жил и работал Державин. Литературно-мемориальная экспозиция Дворца охватывает шестнадцать залов, включая:

  • Большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова»
  • Соломенная гостиная
  • Домашний театр
  • Гостиная «Диванчик»
  • Кабинет поэта
  • Кухни и ледник

Живописные портреты хозяев и гостей дома создают эффект присутствия в атмосфере далекого времени. Это отличный шанс прикоснуться к культурному наследию.

Музыкальная программа

Концерт станет продолжением вечера. Пианистка-виртуоз Маргарита Ваганова проведет вас через яркие музыкальные миры хитов рок-музыки. В программе концерта:

  • Scorpions - "Maybe I, Maybe You"
  • Beatles - "Попурри: Something, Yesterday, Let It Be, And I Love Her"
  • The Doors - "Riders of the Storm"
  • Aerosmith - "Dream On"
  • Nirvana - "Smells Like Teen Spirit"
  • Guns N' Roses - "Sweet Child O' Mine"
  • Cranberries - "Zombie"
  • Limp Bizkit - "Behind Blue Eyes"
  • Linkin Park - "Numb"
  • Rammstein - "Mein Herz Brennt"
  • Queen - "The Show Must Go On, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody"

Ожидайте вечер в мерцании множества свечей и незабываемую атмосферу!

Билеты и рекомендации

В продаже доступные билеты двух категорий: с экскурсией в 16:00 и без экскурсии. Обратите внимание, если билетов с экскурсией не осталось, остальные билеты не включают посещение экспозиции.

Продолжительность мероприятия составляет 2 часа 10 минут, а продолжительность концерта без экскурсии – 1 час 10 минут. Спектакль рекомендован для зрителей старше шести лет. Не упустите возможность увидеть это уникальное шоу!

Расписание

Санкт-Петербург, 6 декабря
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
17:00 от 1700 ₽

