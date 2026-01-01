Пешеходная экскурсия по улице Хитровка начнётся в Культурном центре «Хитровка» под руководством гида Алены Дергуновой. Этот уникальный маршрут включает посещение исторических мест, таких как Подвалы КЦ Хитровка, Солянка, церковь Рождества на Кулишках и Хитровская площадь.
Сейчас Хитровка — это тихий уголок в центре Москвы, где сложно представить, что некогда здесь собирались криминальные элементы, а простые горожане обходили это место стороной. Нищие, воры и беглые каторжники были основными обитателями Хитровки. Местные трактиры и кабаки имели характерные названия, такие как "Каторга", "Пересыльный" и "Сибирь".
Содержание Хитровской площади до сих пор живое и уникальное, где сохранились старинные палаты и романтичные московские дворики. Здесь можно потеряться в хитросплетении дворов и переулков и ощутить "дух" прошлого.
Экскурсия охватывает множество интересных мест: Подвалы КЦ Хитровка, Солянка, Воспитательный дом и Опекунский совет, церковь Рождества на Кулишках, Храм Святителя Николая Чудотворца в Подкопаях, Хитровская площадь, Храм Петра и Павла. Завершится она на Яузском бульваре, откуда легко добраться до станции метро "Чистые пруды" или "Новокузнецкая".
Сбор участников пройдет в Культурном центре «Хитровка», где мы начнем с небольшого чаепития фирменным "Хитрочаем".