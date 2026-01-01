Экскурсия «Хитровка — зловещая и прекрасная»
Билеты от 1500₽
12+
Продолжительность 105 минут
О выставке

Экскурсия по Хитровке: раскрываем тайны старинного уголка Москвы

Пешеходная экскурсия по улице Хитровка начнётся в Культурном центре «Хитровка» под руководством гида Алены Дергуновой. Этот уникальный маршрут включает посещение исторических мест, таких как Подвалы КЦ Хитровка, Солянка, церковь Рождества на Кулишках и Хитровская площадь.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Мультимедиа: "Хитросплетения" — мультимедийная инсталляция, посвященная истории Хитровки.
  • Наш Хитрочай: Вы сможете насладиться уникальным хитровским чаем, приготовленным по старинным московским традициям. Ингредиенты хранятся в строжайшем секрете.
  • Памятный сувенир: Каждого участника экскурсии мы "прописываем" на Хитровке и вручаем "Паспорт Хитровчанина", что подчеркивает вашу связь с культурной жизнью этого места.
  • Арт-объект: Уникальная инсталляция "Сонька Золотая Ручка" — дань городской легенде о воровке, бродившей по Хитровке, с кладом, спрятанным в одном из подвалов.

История Хитровки

Сейчас Хитровка — это тихий уголок в центре Москвы, где сложно представить, что некогда здесь собирались криминальные элементы, а простые горожане обходили это место стороной. Нищие, воры и беглые каторжники были основными обитателями Хитровки. Местные трактиры и кабаки имели характерные названия, такие как "Каторга", "Пересыльный" и "Сибирь".

Содержание Хитровской площади до сих пор живое и уникальное, где сохранились старинные палаты и романтичные московские дворики. Здесь можно потеряться в хитросплетении дворов и переулков и ощутить "дух" прошлого.

Маршрут экскурсии

Экскурсия охватывает множество интересных мест: Подвалы КЦ Хитровка, Солянка, Воспитательный дом и Опекунский совет, церковь Рождества на Кулишках, Храм Святителя Николая Чудотворца в Подкопаях, Хитровская площадь, Храм Петра и Павла. Завершится она на Яузском бульваре, откуда легко добраться до станции метро "Чистые пруды" или "Новокузнецкая".

Сбор участников пройдет в Культурном центре «Хитровка», где мы начнем с небольшого чаепития фирменным "Хитрочаем".

Июнь
12 июня пятница
16:30
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
от 1500 ₽

