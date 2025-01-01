Экскурсия за кулисы кукольного театра

Ростовский государственный театр кукол им. В.С. Былкова приглашает вас в увлекательное путешествие по закулисью театра. Это уникальная возможность расширить свои знания о театральном искусстве и узнать, как устроен театр изнутри.

Уникальные экскурсии

В рамках экскурсий мы познакомим вас с театральными тайнами и раскрываем различные системы кукол. Этот загадочный и удивительный мир таит в себе множество чудес.

Первый взгляд за кулисы

В первой экскурсии вы увидите закулисье театра, сможете оценить уникальное устройство сцены и узнать, сколько людей стоит за созданием спектаклей. Наша команда остаётся незамеченной для зрителей, но именно её работа превращает каждый спектакль в настоящее искусство.

Загляните в мир кукол

Мы пригласим участников экскурсии посмотреть, где куколки «отдыхают», а также как хранятся костюмы и реквизит. Это шанс прикоснуться к магии театра и узнать, как создаются незабываемые образы на сцене.

Заключительная фотосессия

По окончании экскурсии вас ждёт незабываемая фотосессия с куклами. Сделайте уникальные снимки и увезите с собой частичку волшебства театра кукол.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего мира!