Экскурсия для детей в Новосибирском художественном музее

Приглашаем детей в возрасте 7-11 лет на увлекательную экскурсию по постоянной экспозиции Новосибирского художественного музея. Тема экскурсии — «Защитники земли русской», где юные зрители познакомятся с произведениями русских художников.

Что увидят участники?

На экскурсии дети смогут увидеть картины, посвященные образам богатырей — как мифическим героям, так и реальным защитникам Отечества. Каждый экспонат позволит погрузиться в мир героизма и мужества, воспетого в русских былинах и исторических хрониках.

Для кого и когда?

Экскурсия предназначена для детей в возрасте от 7 до 11 лет. Это отличная возможность не только расширить свои знания о русской истории и культуре, но и развить художественный вкус, вдохновившись работами мастеров.

Почему стоит посетить?

Посещение этой экскурсии — это не просто возможность узнать о богатырях, но и шанс в увлекательной форме познакомиться с культурным наследием России. Музейный опыт откроет перед детьми двери в мир искусства, а также развивает интерес к национальной истории и традициям.

Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в увлекательное путешествие в мир защитников нашей земли!