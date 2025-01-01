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Экскурсия «Архитектурные стили НОВАТа»
Киноафиша Экскурсия «Архитектурные стили НОВАТа»

Спектакль Экскурсия «Архитектурные стили НОВАТа»

Постановка
НОВАТ 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Экскурсия в театре НОВАТ

В ходе экскурсии «Архитектурные стили НОВАТа» посетители смогут погрузиться в историю проектирования и строительства здания Новосибирского театра оперы и балета. Это уникальное архитектурное сооружение не только поражает своими масштабами, но и отражает ключевые этапы развития нашей страны.

Исторические вехи и архитектурные детали

Гости экскурсии познакомятся с этапами возведения театра и увидят, как архитектурные элементы и детали интерьера отражают два доминирующих стиля первой половины XX века: конструктивизм и «сталинский ампир». Эти направления не только определили внешний облик Новосибирского театра, но и стали важными вехами в истории архитектуры России.

Интересные факты о Новосибирском театре

Новосибирский театр оперы и балета, открытый в 1977 году, является одним из крупнейших театров в России. Его оригинальный дизайн был разработан архитектурным бюро в составе выдающихся мастеров своего дела, что сделало его образцом для подражания. В ходе экскурсии участники смогут узнать о необычных решениях, принятых при строительстве, а также о том, как театр адаптировался к современным требованиям.

Не упустите возможность погрузиться в мир архитектуры и истории, открыв для себя уникальные грани Новосибирского театра оперы и балета!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 18 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
14:00

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