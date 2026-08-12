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Экскурсия «Агенты русской музыки»
Билеты от 0₽
Киноафиша Экскурсия «Агенты русской музыки»

Экскурсия «Агенты русской музыки»

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О выставке

Экскурсия в Музее Чайковского в Москве

Русская музыка сегодня занимает особое место на мировой сцене. Её воспринимают как символ высокой культуры и неотъемлемую часть российской идентичности. Но как же отечественная музыка добилась такого всемирного признания?

История становления русской музыки

В ходе экскурсии вы узнаете о начале пути русской музыки к славе. Мы расскажем о ключевых фигурах и событиях, которые стали знаковыми для развития музыкального искусства в стране. Вы откроете для себя значимость каждого «агента русской музыки» и их вклад в популяризацию нашего музыкального наследия.

Кто такие «агенты русской музыки»?

Термин «агенты русской музыки» возник для описания личностей и коллективов, которые сыграли важную роль в распространении русской музыки за пределами страны. Эти «агенты» работали над созданием репертуара, который стал востребованным и почитаемым на международной арене. Их усилия привели к росту интереса к русским композиторам и их творениям, что, в свою очередь, способствовало появлению моды на российскую музыку.

Что вас ждет на экскурсии?

Экскурсия по Музею Чайковского предлагает уникальную возможность не только увидеть экспонаты, посвященные жизни и творчеству одного из величайших композиторов, но и погрузиться в атмосферу музыкальной России. Участники экскурсии смогут услышать редкие записи и узнают о том, как работы русских композиторов нашли свою аудиторию в разных уголках мира.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории культурного обмена и открыть для себя ещё более глубокие грани русской музыкальной традиции!

Купить билет на выставка Экскурсия «Агенты русской музыки»

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
12 августа среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
13 августа четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
14 августа пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
15 августа суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
16 августа воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
19 августа среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
21 августа пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
22 августа суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
23 августа воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
27 августа четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
28 августа пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
29 августа суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
30 августа воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
3 сентября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
4 сентября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
6 сентября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
9 сентября среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
10 сентября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
11 сентября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
12 сентября суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
13 сентября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
16 сентября среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
17 сентября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
18 сентября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
19 сентября суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
20 сентября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
23 сентября среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
25 сентября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
26 сентября суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
27 сентября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
1 октября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
2 октября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
4 октября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
8 октября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
9 октября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
10 октября суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
11 октября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
14 октября среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
15 октября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
16 октября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
17 октября суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
18 октября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
21 октября среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
22 октября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
23 октября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
24 октября суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
25 октября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
29 октября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
30 октября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
31 октября суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
1 ноября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
5 ноября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
6 ноября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
8 ноября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
11 ноября среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
12 ноября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
13 ноября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
14 ноября суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
15 ноября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
18 ноября среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
19 ноября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
20 ноября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
21 ноября суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
22 ноября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
26 ноября четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
27 ноября пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
28 ноября суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
29 ноября воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
3 декабря четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
4 декабря пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
6 декабря воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
9 декабря среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
10 декабря четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
11 декабря пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
12 декабря суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
13 декабря воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
16 декабря среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
17 декабря четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
18 декабря пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
19 декабря суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
20 декабря воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
23 декабря среда
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
24 декабря четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
25 декабря пятница
17:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
26 декабря суббота
15:45
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
27 декабря воскресенье
16:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54
31 декабря четверг
19:00
Музей Чайковского в Москве Москва, Кудринская пл., 46/54

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