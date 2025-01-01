Насыщенная программа в Петербургском музее «В Тишине»

Приглашаем вас на увлекательные мероприятия в нашем музее! В программе — интерактивная экскурсия, захватывающий квест и познавательный мастер-класс. Узнайте больше о каждом из них!

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Хотите попробовать общаться без слов? На экскурсии «В Тишине» вы сможете погрузиться в уникальный опыт общения с помощью других органов чувств. Надев противошумные наушники, вы научитесь «слышать» нашего гида, который расскажет, как можно взаимодействовать без голоса и слуха.

5 интерактивных залов

60 минут вовлеченности и увлекательности

Подходит для детей от 7 лет и взрослых

В стоимость включен гид

Экскурсия обещает быть насыщенной эмоциями и впечатлениями, так как мы не похожи на традиционные музеи — здесь вы не найдете много теории и экспонатов, только живое взаимодействие!

Квест «Тайны леса»

Погрузитесь в таинственный лес, где вас ждут захватывающие приключения! В квесте «Тайны леса» вам необходимо отыскать артефакт, без которого невозможно покинуть затерянный мир. В двух комнатах вы столкнетесь с более чем 10 заданиями на логику и смекалку.

Не забудьте разгадать загадки и пройти лабиринт, чтобы добраться до финиша! Звуковые и световые эффекты добавят атмосферу загадочности и интриги.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На мастер-классе «Угадай аромат» вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. С помощью игрового арома-лото вы сможете тренировать обоняние и угадать 14 различных источников ароматов. Также у вас появится возможность создать арома-амулет, который останется с вами надолго!

Каждый участник получит фигурку из глины, обожженной на низких температурах, чтобы надежно удерживать аромат. На нее будет нанесено эфирное масло, и вы сможете забрать амулет с собой как приятное воспоминание.

Общая продолжительность мастер-класса — 45 минут.

Обращаем ваше внимание, что очередность мероприятий определяется организатором. Не упустите возможность стать частью этой уникальной программы!