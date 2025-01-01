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Экскурсия + квест + арома мастер-класс
Билеты от 1650₽
Киноафиша Экскурсия + квест + арома мастер-класс

Экскурсия + квест + арома мастер-класс

6+
Возраст 6+
Билеты от 1650₽

О концерте/спектакле

Насыщенная программа в Петербургском музее «В Тишине»

Приглашаем вас на увлекательные мероприятия в нашем музее! В программе — интерактивная экскурсия, захватывающий квест и познавательный мастер-класс. Узнайте больше о каждом из них!

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

Хотите попробовать общаться без слов? На экскурсии «В Тишине» вы сможете погрузиться в уникальный опыт общения с помощью других органов чувств. Надев противошумные наушники, вы научитесь «слышать» нашего гида, который расскажет, как можно взаимодействовать без голоса и слуха.

  • 5 интерактивных залов
  • 60 минут вовлеченности и увлекательности
  • Подходит для детей от 7 лет и взрослых
  • В стоимость включен гид

Экскурсия обещает быть насыщенной эмоциями и впечатлениями, так как мы не похожи на традиционные музеи — здесь вы не найдете много теории и экспонатов, только живое взаимодействие!

Квест «Тайны леса»

Погрузитесь в таинственный лес, где вас ждут захватывающие приключения! В квесте «Тайны леса» вам необходимо отыскать артефакт, без которого невозможно покинуть затерянный мир. В двух комнатах вы столкнетесь с более чем 10 заданиями на логику и смекалку.

Не забудьте разгадать загадки и пройти лабиринт, чтобы добраться до финиша! Звуковые и световые эффекты добавят атмосферу загадочности и интриги.

Мастер-класс «Угадай аромат»

На мастер-классе «Угадай аромат» вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. С помощью игрового арома-лото вы сможете тренировать обоняние и угадать 14 различных источников ароматов. Также у вас появится возможность создать арома-амулет, который останется с вами надолго!

Каждый участник получит фигурку из глины, обожженной на низких температурах, чтобы надежно удерживать аромат. На нее будет нанесено эфирное масло, и вы сможете забрать амулет с собой как приятное воспоминание.

Общая продолжительность мастер-класса — 45 минут.

Обращаем ваше внимание, что очередность мероприятий определяется организатором. Не упустите возможность стать частью этой уникальной программы!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
26 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
27 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
2 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
3 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
9 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
10 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
16 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
17 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
23 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
24 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1650 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1650 ₽ 12:00 от 1650 ₽ 13:00 от 1650 ₽ 14:00 от 1650 ₽ 15:00 от 1650 ₽ 16:00 от 1650 ₽ 17:00 от 1850 ₽
30 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽
31 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1850 ₽ 12:00 от 1850 ₽ 13:00 от 1850 ₽ 14:00 от 1850 ₽ 15:00 от 1850 ₽ 16:00 от 1850 ₽ 17:00 от 1850 ₽

В ближайшие дни

Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
25 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 1100 ₽
Цифровое шоу «VI Океан»
0+
Интерактивный Новые медиа
Цифровое шоу «VI Океан»
2 августа в 10:00 Арт-пространство Luminar
от 1200 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
16 сентября в 12:30 Западное крыло Новой Третьяковки
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