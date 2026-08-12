Экскурсия в полной темноте в Санкт-Петербурге: погружение в мир осязания и звуков

В музее «Мир на ощупь» запланированы уникальные интерактивные экскурсии, которые проходят в полной темноте. Здесь вас ждет незрячий гид, который проведет вас через необычные задания и поможет по-новому взглянуть на обыденные вещи, используя только слух, запахи и прикосновения.

Программа экскурсии

Жилая комната - попробуйте самостоятельно ориентироваться в незнакомом пространстве.

- попробуйте самостоятельно ориентироваться в незнакомом пространстве. Улица - безопасно перейдите дорогу и мост, используя трость и подсказки гида.

- безопасно перейдите дорогу и мост, используя трость и подсказки гида. Магазин - узнайте фрукты, овощи и специи на ощупь и по запаху.

- узнайте фрукты, овощи и специи на ощупь и по запаху. Музей - попробуйте угадать известные достопримечательности, исследуя их лишь руками.

- попробуйте угадать известные достопримечательности, исследуя их лишь руками. Кафе - пробуйте блюда и напитки в полной темноте и почувствуйте, как меняется восприятие вкуса.

Каждая экскурсия длится 90 минут и предоставляет возможность не только узнать новое, но и испытать сильные эмоции. Незрячий гид станет вашим проводником в темноте, помогая открыть мир с другой стороны.

Важно знать

Дети в возрасте от 7 до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей или законных представителей. Посетители старше 15 лет могут находиться на экскурсии без сопровождения взрослых.