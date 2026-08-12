В музее «Мир на ощупь» запланированы уникальные интерактивные экскурсии, которые проходят в полной темноте. Здесь вас ждет незрячий гид, который проведет вас через необычные задания и поможет по-новому взглянуть на обыденные вещи, используя только слух, запахи и прикосновения.
Каждая экскурсия длится 90 минут и предоставляет возможность не только узнать новое, но и испытать сильные эмоции. Незрячий гид станет вашим проводником в темноте, помогая открыть мир с другой стороны.
Дети в возрасте от 7 до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей или законных представителей. Посетители старше 15 лет могут находиться на экскурсии без сопровождения взрослых.