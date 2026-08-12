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Экскурсии в темноте
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Экскурсии в темноте

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О выставке

Экскурсия в полной темноте в Санкт-Петербурге: погружение в мир осязания и звуков

В музее «Мир на ощупь» запланированы уникальные интерактивные экскурсии, которые проходят в полной темноте. Здесь вас ждет незрячий гид, который проведет вас через необычные задания и поможет по-новому взглянуть на обыденные вещи, используя только слух, запахи и прикосновения.

Программа экскурсии

  • Жилая комната - попробуйте самостоятельно ориентироваться в незнакомом пространстве.
  • Улица - безопасно перейдите дорогу и мост, используя трость и подсказки гида.
  • Магазин - узнайте фрукты, овощи и специи на ощупь и по запаху.
  • Музей - попробуйте угадать известные достопримечательности, исследуя их лишь руками.
  • Кафе - пробуйте блюда и напитки в полной темноте и почувствуйте, как меняется восприятие вкуса.

Каждая экскурсия длится 90 минут и предоставляет возможность не только узнать новое, но и испытать сильные эмоции. Незрячий гид станет вашим проводником в темноте, помогая открыть мир с другой стороны.

Важно знать

Дети в возрасте от 7 до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей или законных представителей. Посетители старше 15 лет могут находиться на экскурсии без сопровождения взрослых.

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В других городах
Август
Сентябрь
12 августа среда
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13 августа четверг
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14 августа пятница
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15 августа суббота
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16 августа воскресенье
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17 августа понедельник
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18 августа вторник
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19 августа среда
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20 августа четверг
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
21 августа пятница
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
22 августа суббота
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
23 августа воскресенье
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
24 августа понедельник
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
25 августа вторник
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
26 августа среда
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
27 августа четверг
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
28 августа пятница
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
29 августа суббота
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
30 августа воскресенье
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
31 августа понедельник
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
1 сентября вторник
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
2 сентября среда
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
3 сентября четверг
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
4 сентября пятница
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
5 сентября суббота
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
6 сентября воскресенье
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
7 сентября понедельник
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
8 сентября вторник
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
9 сентября среда
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10 сентября четверг
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11 сентября пятница
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12 сентября суббота
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13 сентября воскресенье
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14 сентября понедельник
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15 сентября вторник
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16 сентября среда
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17 сентября четверг
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18 сентября пятница
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19 сентября суббота
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20 сентября воскресенье
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
21 сентября понедельник
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
22 сентября вторник
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
23 сентября среда
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
24 сентября четверг
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
25 сентября пятница
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
26 сентября суббота
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
27 сентября воскресенье
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
28 сентября понедельник
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
29 сентября вторник
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
30 сентября среда
10:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
10:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
11:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
12:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
13:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
14:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
15:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
16:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
17:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
18:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
19:40
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:00
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽
20:20
Музей «Мир на ощупь» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 87 (2 этаж)
от 1000 ₽

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