Лекция «Экономика антиутопий: что если?»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию от подкаста Деньги Джоули Драконы , где мы погрузимся в мир антиутопий через призму экономики.

О чем лекция?

На лекции обсудим два культовых произведения: О дивный новый мир Олдоса Хаксли и 1984 Джорджа Оруэлла. Эти романы стали основоположниками жанра антиутопии и до сих пор вызывают широкий интерес у литературоведов, историков и политологов.

Мы проанализируем экономические системы, представленные в этих произведениях, сопоставив их по таким критериям, как:

Эффективность использования ресурсов;

Общая экономическая устойчивость;

Уровень инфляции;

Динамика ВВП.

Лекция также поднимет вопросы о том, возможны ли такие экономики в реальном мире, их сильные и слабые стороны, а также о том, какая из антиутопий ближе к каждому из нас.

Кто рассказывает?

Алан Бугулов — финансист и соведущий подкаста Деньги Джоули Драконы . Обладает глубокими знаниями в области банковского дела и финансовых рынков. Увлекается видеоиграми и теориями заговоров.

Никита Стуров — тренер искусственного интеллекта и соведущий подкаста Деньги Джоули Драконы . Занимается обучением нейросетей и любит изучать историю и фантастику.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+