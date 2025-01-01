Приглашаем вас на увлекательную лекцию от подкаста
Деньги Джоули Драконы, где мы погрузимся в мир антиутопий через призму экономики.
На лекции обсудим два культовых произведения:
О дивный новый мир Олдоса Хаксли и
1984 Джорджа Оруэлла. Эти романы стали основоположниками жанра антиутопии и до сих пор вызывают широкий интерес у литературоведов, историков и политологов.
Мы проанализируем экономические системы, представленные в этих произведениях, сопоставив их по таким критериям, как:
Лекция также поднимет вопросы о том, возможны ли такие экономики в реальном мире, их сильные и слабые стороны, а также о том, какая из антиутопий ближе к каждому из нас.
Алан Бугулов — финансист и соведущий подкаста
Деньги Джоули Драконы. Обладает глубокими знаниями в области банковского дела и финансовых рынков. Увлекается видеоиграми и теориями заговоров.
Никита Стуров — тренер искусственного интеллекта и соведущий подкаста
Деньги Джоули Драконы. Занимается обучением нейросетей и любит изучать историю и фантастику.
Возрастное ограничение: 6+