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Экономика антиутопии: Оруэлл против Хаксли
Билеты от 1200₽
Киноафиша Экономика антиутопии: Оруэлл против Хаксли

Экономика антиутопии: Оруэлл против Хаксли

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Лекция «Экономика антиутопий: что если?»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию от подкаста Деньги Джоули Драконы, где мы погрузимся в мир антиутопий через призму экономики.

О чем лекция?

На лекции обсудим два культовых произведения: О дивный новый мир Олдоса Хаксли и 1984 Джорджа Оруэлла. Эти романы стали основоположниками жанра антиутопии и до сих пор вызывают широкий интерес у литературоведов, историков и политологов.

Мы проанализируем экономические системы, представленные в этих произведениях, сопоставив их по таким критериям, как:

  • Эффективность использования ресурсов;
  • Общая экономическая устойчивость;
  • Уровень инфляции;
  • Динамика ВВП.

Лекция также поднимет вопросы о том, возможны ли такие экономики в реальном мире, их сильные и слабые стороны, а также о том, какая из антиутопий ближе к каждому из нас.

Кто рассказывает?

Алан Бугулов — финансист и соведущий подкаста Деньги Джоули Драконы. Обладает глубокими знаниями в области банковского дела и финансовых рынков. Увлекается видеоиграми и теориями заговоров.

Никита Стуров — тренер искусственного интеллекта и соведущий подкаста Деньги Джоули Драконы. Занимается обучением нейросетей и любит изучать историю и фантастику.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
15:00 от 1200 ₽

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