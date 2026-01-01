Фестиваль ЁКЛМН от Medio Modo

Приглашаем вас на фестиваль «ЁКЛМН», организованный командой Medio Modo! В этот раз гости смогут увидеть лекции двух замечательных экспертов: филолога Светланы Гурьяновой и научного журналиста Антона Нелихова. Темой беседы станет уникальный филологический и культурный феномен — история ругательств и мата в русском языке.

Внимание! На фестивале будет использована ненормативная лексика. Рекомендуется возрастное ограничение 18+

Программа мероприятий

Светлана Гурьянова: «Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата»

На своей лекции Светлана поделится увлекательными фактами о русском мате:

Как появился русский мат и каковы его исходные функции;

Правда ли, что мат на Русь принесли монголы;

Каково происхождение отдельных матерных слов;

Как матерились наши предки в берестяных грамотах и на стенах построек;

Какие матерные слова были утеряны со временем;

Как использовал мат Пушкин и чем его ругательства отличались от современных.

В лекции предусмотрено использование ненормативной лексики в качестве языковых примеров.

Антон Нелихов: «Как и зачем ругались в деревне»

Антон расскажет о дифференциации ругани в русской традиции. Он выделяет три категории: чёрное слово, злое слово и матерное слово. К примеру:

«Чёрные слова» — это безобидные, на современный вкус, чертыханья, но в деревнях они считались очень опасными;

«Злые слова» включает в себя забавные выражения, которыми принижали недоброжелателей;

Мат, в свою очередь, исполнял функции оберега, отпугивая домовых и защищая от колдовства.

Так, мат стал привычным элементом деревенского быта, упоминаемым даже в детских народных сказках. Матерные слова нередко писали на кольцах и поддужных колокольчиках.

О лекторах

Светлана Гурьянова — филолог и популяризатор лингвистики, автор книги «В начале было кофе», ведет тг-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова».

Антон Нелихов — научный журналист, финалист премии «Просветитель» и лауреат премии «За верность науке». Он автор книг по естественной истории и фольклору, ведет паблики «Газетная пыль» и «Минутка этнографии», а также является автором книги «Мифы окаменелостей».