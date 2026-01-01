Приглашаем вас на фестиваль «ЁКЛМН», организованный командой Medio Modo! В этот раз гости смогут увидеть лекции двух замечательных экспертов: филолога Светланы Гурьяновой и научного журналиста Антона Нелихова. Темой беседы станет уникальный филологический и культурный феномен — история ругательств и мата в русском языке.
Внимание! На фестивале будет использована ненормативная лексика. Рекомендуется возрастное ограничение 18+
На своей лекции Светлана поделится увлекательными фактами о русском мате:
В лекции предусмотрено использование ненормативной лексики в качестве языковых примеров.
Антон расскажет о дифференциации ругани в русской традиции. Он выделяет три категории: чёрное слово, злое слово и матерное слово. К примеру:
Так, мат стал привычным элементом деревенского быта, упоминаемым даже в детских народных сказках. Матерные слова нередко писали на кольцах и поддужных колокольчиках.
Светлана Гурьянова — филолог и популяризатор лингвистики, автор книги «В начале было кофе», ведет тг-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова».
Антон Нелихов — научный журналист, финалист премии «Просветитель» и лауреат премии «За верность науке». Он автор книг по естественной истории и фольклору, ведет паблики «Газетная пыль» и «Минутка этнографии», а также является автором книги «Мифы окаменелостей».