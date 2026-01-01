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ЁКЛМН-фест. Гурьянова и Нелихов
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Киноафиша ЁКЛМН-фест. Гурьянова и Нелихов

ЁКЛМН-фест. Гурьянова и Нелихов

18+
Возраст 18+
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О выставке

Фестиваль ЁКЛМН от Medio Modo

Приглашаем вас на фестиваль «ЁКЛМН», организованный командой Medio Modo! В этот раз гости смогут увидеть лекции двух замечательных экспертов: филолога Светланы Гурьяновой и научного журналиста Антона Нелихова. Темой беседы станет уникальный филологический и культурный феномен — история ругательств и мата в русском языке.

Внимание! На фестивале будет использована ненормативная лексика. Рекомендуется возрастное ограничение 18+

Программа мероприятий

Светлана Гурьянова: «Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата»

На своей лекции Светлана поделится увлекательными фактами о русском мате:

  • Как появился русский мат и каковы его исходные функции;
  • Правда ли, что мат на Русь принесли монголы;
  • Каково происхождение отдельных матерных слов;
  • Как матерились наши предки в берестяных грамотах и на стенах построек;
  • Какие матерные слова были утеряны со временем;
  • Как использовал мат Пушкин и чем его ругательства отличались от современных.

В лекции предусмотрено использование ненормативной лексики в качестве языковых примеров.

Антон Нелихов: «Как и зачем ругались в деревне»

Антон расскажет о дифференциации ругани в русской традиции. Он выделяет три категории: чёрное слово, злое слово и матерное слово. К примеру:

  • «Чёрные слова» — это безобидные, на современный вкус, чертыханья, но в деревнях они считались очень опасными;
  • «Злые слова» включает в себя забавные выражения, которыми принижали недоброжелателей;
  • Мат, в свою очередь, исполнял функции оберега, отпугивая домовых и защищая от колдовства.

Так, мат стал привычным элементом деревенского быта, упоминаемым даже в детских народных сказках. Матерные слова нередко писали на кольцах и поддужных колокольчиках.

О лекторах

Светлана Гурьянова — филолог и популяризатор лингвистики, автор книги «В начале было кофе», ведет тг-канал «Восстание редуцированных» и блог «Истоки слова».

Антон Нелихов — научный журналист, финалист премии «Просветитель» и лауреат премии «За верность науке». Он автор книг по естественной истории и фольклору, ведет паблики «Газетная пыль» и «Минутка этнографии», а также является автором книги «Мифы окаменелостей».

Купить билет на выставка ЁКЛМН-фест. Гурьянова и Нелихов

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Октябрь
17 октября суббота
18:00
Loft 13 Москва, Мясницкая, 13, стр. 11
В других городах
Октябрь
10 октября суббота
18:00
Дом еврейской культуры ЕСОД Санкт-Петербург, Б.Разночинная, 25а

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