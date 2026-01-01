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Екклесиаст
Киноафиша Екклесиаст

Спектакль Екклесиаст

Изобретательные театрально-пластические аналогии библейским афоризмам
Постановка
Большой театр кукол 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Пластическая интерпретация на тему Ветхого Завета

В новой постановке Большого театра кукол «Екклесиаст» погружаемся в философские размышления, основанные на книге Ветхого Завета, автором которой традиционно считается царь Соломон. Спектакль представляет собой пластическую импровизацию, где минимум декораций и слов заменяет образный язык танца.

Философские вопросы и метафоры

Игровое пространство усыпано песком, что создает особую атмосферу для размышлений. «Екклесиаст» исследует глубокие философские темы, такие как смысл бытия и вечный круговорот дней. Он задает вопросы о том, что человек может получить от своих трудов и какого смысла достигает в бесконечном беге под солнцем.

Поиск смысла в современном контексте

Этот спектакль не только провоцирует на поиск ответов на вечные вопросы, но и предлагает зрителю найти свои собственные ответы в контексте сегодняшнего дня. «Екклесиаст» заставляет задуматься о значении жизни и роли каждого из нас в этом мире.

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Мария Батрасова
Вадим Белопухов
Анастасия Грицай
Надежда Мошкина

Фотографии

Екклесиаст
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