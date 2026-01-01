Автофестиваль на ЕКБ Арена 2026

Приглашаем вас на захватывающее событие — EKB STADIUM MEET, которое пройдет на территории стадиона Екатеринбург Арена. 27 июля в 12:00 для любителей автомобилей будет представлена экспозиция из более чем 100 тюнингованных авто различных стилей, начиная от стенса и заканчивая раритетной классикой.

Что вас ждет?

На фестивале вы увидите тематические зоны, включающие:

Европейские и восточные стенс проекты

Раритетные автомобили

Русскую классику

Спортивные и шоу-кары

Боевые авто

Дрифт экспозицию от ULD

Автомобили из парка MX5CUP

Мото зону и немного офф-роуда

Развлечения и активности

Посетителей ждут не только красивые машины, но и множество активности:

Лимбо для автомобилей, где любой желающий сможет попробовать свои силы

Возможность посидеть в раритетных авто от Retrocar Ural и выиграть поездку на одном из них

Показательные заезды радиоуправляемых моделей от RC Drift Club

Фудзона и музыка

На мероприятии будет организована фудзона с точками от ВКУС УЛИЦ и Про Питание, где каждый сможет отведать вкусные угощения. Также на протяжении всего дня для гостей будет звучать отличная летняя музыка от диджеев из BEAT/овка.

Подарки и розыгрыши

Участников ждут интересные розыгрыши и подарки от множества спонсоров, включая Auto.ru, URALS и другие бренды. Кроме того, вы сможете приобрести стильный мерч — от брелков до футболок.

Удобства для гостей

Вход на мероприятие бесплатный! Начало в 12:00, официальное закрытие в 19:00. Место проведения: ул. Репина, 5 (вход со стороны ул. Пирогова). Гостевые парковки находятся по ул. Ключевская и Крылова.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Увидимся на EKB STADIUM MEET!