Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Екатерина
Билеты от 1500₽
Киноафиша Екатерина

Спектакль Екатерина

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Размышления о России и любви

Елена Гремина в своей новой пьесе «За зеркалом» продолжает исследовать сложные темы, которые волновали великих русских писателей, таких как Толстой, Достоевский и Чехов. Вдохновляясь их языком и философией, автор создает уникальный диалог о судьбе русского человека, о духе нации и путях спасения.

Сюжет и главные герои

В центре сюжета — Екатерина, страдающая от нелюбви, символизирующая душу России, которая ищет надежную опору. Единственным преданным другом и искренним любящим героем становится Александр Ланской. Через их отношения Гремина исследует концепцию «русской» любви и показывает, как двойственность личности правителя может приводить к конфликту между человеческими чувствами и необходимостью решать «большие задачи».

Музыкальное оформление и атмосфера

Спектакль погружает зрителей в атмосферу придворной жизни под звуки барочной музыки. Пение народного хора, исполняющего старинные знаменные напевы, добавляет глубину и создаёт дух вечной надежды на спасение, несмотря на сложности и испытания эпохи.

Информация о спектакле

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную пьесу. «За зеркалом» — это не только спектакль, но и важный культурный диалог о нашем времени и о том, что значит быть русским. Приходите и откройте для себя новые грани русской души!

Режиссер
Максим Иванов
В ролях
Екатерина Аликина
Мария Зайкова
Алексей Славкин
Светлана Анистратова
Анна Бабыч

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1500 ₽
17 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Старший сын
12+
Старший сын
7 сентября в 18:00 Сфера
от 1000 ₽
Глаза напротив
16+
Драма
Глаза напротив
29 июля в 21:00 VS Театр
от 1500 ₽
Танцуй со мной
16+
Драма
Танцуй со мной
23 марта в 19:00 Театр Эстрады
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше