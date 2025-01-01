Вечер с Екатериной Волковой в Douglas

26 июля в 20:00 в театре Douglas состоится удивительный вечер с Екатериной Волковой — звездой популярных сериалов «Скорая помощь», «Доктор Преображенский», «Влюбленные женщины», «Саранча» и «Родина». Эта талантливая актриса не только восхищает зрителей на сцене и экране, но и творит музыку.

Музыка и творчество

Мало кто знает, что Екатерина Волкова в перерывах между съёмками активно занимается музыкой. Она не только поет, но и сочиняет песни. Некоторые из них звучат в известных фильмах, таких как «Асса-2» Сергея Соловьева, «Капитанские дети», «Дядя из Чикаго» и «КГБ в смокинге». В её фильмографии более 100 работ, что подчеркивает её разносторонний талант.

История создания «Асса-2»

Когда Сергей Соловьев начал работу над «Ассой-2», он услышал авторские песни Екатерины и её группы «Беспредел». Музыка так впечатлила режиссера, что он решил включить её в фильм. В тот период Екатерина была полна вдохновения, коротко подстрижена и влюблена, что добавляло особый шарм её творчеству.

Приглашение на вечер

Не упустите возможность провести этот вечер в компании Екатерины Волковой. Вспомним вместе прекрасные моменты, связанные с рок-н-роллом, новыми надеждами и безусловной любовью. Мы ждем вас в Douglas, чтобы вместе наслаждаться атмосферой творчества и вдохновения!