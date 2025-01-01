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Екатерина Волкова. Рукописи не горят
Билеты от 900₽
Киноафиша Екатерина Волкова. Рукописи не горят

Спектакль Екатерина Волкова. Рукописи не горят

12+
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Новый творческий проект Екатерины Волковой в Доме музыки

Звезда театра и кино, любимая героиня сериалов «Скорая помощь», «Доктор Преображенский», «Влюбленные женщины», «Саранча», «Родина», муза Эдуарда Лимонова — изящная и женственная Екатерина Волкова представит новый проект, который не оставит равнодушным зрителей.

Литературно-музыкальная программа

Ключевым в творческой жизни Екатерины Волковой является бессмертный роман Михаила Булгакова. В этот вечер зрители смогут насладиться «Полетом Маргариты» и «Сценой бала» под музыку короля вальсов И. Штрауса, которому в этом году исполняется 200 лет. Программа также включает произведения Набокова и Мопассана, поэзию Пушкина, Цветаевой, Лимонова и Вознесенского, а также редкий цикл Северянина, посвященный композитору и пианисту Сергею Рахманинову.

Необычный перформанс

Сочетание классической музыки (Шопена, Скрябина, Дебюсси, Рахманинова, Шостаковича) с импровизациями превратит литературный вечер в необычный перформанс. Известные страницы великих поэтов и писателей будут открыты с неожиданной стороны, что сделает вечер особенно запоминающимся.

Музыкальные эксперименты Екатерины Волковой

Не все знают, что Екатерина Волкова в перерывах между съемками и спектаклями поет и сочиняет песни. Несколько из них звучат в кинофильме С. Соловьева «Асса-2», сериале «Капитанские дети», новогодней кинопритче «Дядя из Чикаго» и фильме «КГБ в смокинге». Песни о любви в ее исполнении привнесут романтическое настроение в атмосферу вечера.

Участники программы

В программе также примет участие пианистка Ника Сарапиан, которая является участницей Дягилевского фестиваля. Обратите внимание, что программа возможна изменения.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 30 минут (1 отделение без антракта). Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием литературы и музыки в исполнении талантливой Екатерины Волковой!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят Екатерина Волкова. Рукописи не горят

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