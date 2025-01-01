Спектакль Екатерина Волкова. Рукописи не горят

Новый творческий проект Екатерины Волковой в Доме музыки

Звезда театра и кино, любимая героиня сериалов «Скорая помощь», «Доктор Преображенский», «Влюбленные женщины», «Саранча», «Родина», муза Эдуарда Лимонова — изящная и женственная Екатерина Волкова представит новый проект, который не оставит равнодушным зрителей.

Литературно-музыкальная программа

Ключевым в творческой жизни Екатерины Волковой является бессмертный роман Михаила Булгакова. В этот вечер зрители смогут насладиться «Полетом Маргариты» и «Сценой бала» под музыку короля вальсов И. Штрауса, которому в этом году исполняется 200 лет. Программа также включает произведения Набокова и Мопассана, поэзию Пушкина, Цветаевой, Лимонова и Вознесенского, а также редкий цикл Северянина, посвященный композитору и пианисту Сергею Рахманинову.

Необычный перформанс

Сочетание классической музыки (Шопена, Скрябина, Дебюсси, Рахманинова, Шостаковича) с импровизациями превратит литературный вечер в необычный перформанс. Известные страницы великих поэтов и писателей будут открыты с неожиданной стороны, что сделает вечер особенно запоминающимся.

Музыкальные эксперименты Екатерины Волковой

Не все знают, что Екатерина Волкова в перерывах между съемками и спектаклями поет и сочиняет песни. Несколько из них звучат в кинофильме С. Соловьева «Асса-2», сериале «Капитанские дети», новогодней кинопритче «Дядя из Чикаго» и фильме «КГБ в смокинге». Песни о любви в ее исполнении привнесут романтическое настроение в атмосферу вечера.

Участники программы

В программе также примет участие пианистка Ника Сарапиан, которая является участницей Дягилевского фестиваля. Обратите внимание, что программа возможна изменения.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 30 минут (1 отделение без антракта). Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием литературы и музыки в исполнении талантливой Екатерины Волковой!