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Екатерина Великая
Киноафиша Екатерина Великая

Спектакль Екатерина Великая

6+
Возраст 6+

О спектакле

Балет "Екатерина Великая" в Краснодарской филармонии

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится выступление Государственного балета Кубани. В центре сюжета — история Екатерины Великой, которая прошла путь от скромной немецкой принцессы до великой русской императрицы. Зрители смогут увидеть дворцовые интриги, запретную любовь к графу Орлову и множество других испытаний, которые выпали на её долю.

История, полная испытаний

Как скромная немецкая принцесса сумела стать величайшей правительницей России? Несчастливое замужество, разлука с маленьким сыном и многочисленные интриги насыщают её жизнь. Перед зрителями развернётся история Женщины и Царицы, которая вписала своё имя в историю России.

Красивая и доступная история

Девиз Государственного балета Кубани — «Все жанры, кроме скучного!». Это говорит о стремлении драматургов и хореографов сделать каждую постановку интересной и понятной для зрителей всех возрастов. Балет "Екатерина Великая" станет отличным выбором как для любителей истории, так и для поклонников красивого танца.

Исполнители
Хачикян М

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В других городах
Сентябрь
24 сентября четверг
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 300 ₽

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