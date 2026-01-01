Екатерина Унгвари (Москва) и этно-джазовый квартет «Птица Сибирь»

Этно-джазовый концерт «Птица Сибирь»

«Птица Сибирь» — это авторский этно-джазовый проект, который соединяет традиционный сибирский фольклор с камерным джазом. В этом уникальном спектакле встречаются этнические мотивы и джазовая импровизация, создавая запоминающуюся музыкальную атмосферу.

В «Птице Сибирь» традиционная культура переплетается с современными ритмами и гармониями. Музыка проекта одновременно обращается к глубинам веков и устремляется в будущее, сохраняя живую связь с богатейшей культурой и природой Сибири.

Особое внимание стоит обратить на организацию пространства: при покупке билетов на сайте доступны только по 2 места за столиком, что создает более интимную атмосферу для зрителей.

