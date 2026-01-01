Екатерина Семенова и Ирина Сурина «Сцена пополам»

Две звезды, две подруги, два образа и два характера. Такие разные, но удивительно созвучные. Концерт Екатерины Семёновой и Ирины Суриной «Сцена пополам» превращает зал в уютную гостиную, где зритель чувствует себя почти дома. Любимые песни из юности, новые премьеры, тёплые разговоры, дружеские шутки и живые истории о том, как рождается музыка. Екатерина Семёнова - культовая фигура эстрады, автор и исполнитель, актриса с тонким чувством юмора. Её песни звучат в репертуарах Ларисы Долиной, Тамары Гвердцители, Алёны Апиной, Лолиты и многих других артистов. Ирина Сурина - певица с уникальным тембром голоса, лауреат фестивалей, участница легендарных проектов «Кукуруза» и «Дежа Вю», исполнительница песен для кино и телевидения. Их дуэт рождает атмосферу искренности и лёгкого домашнего тепла. Это шанс увидеть артисток так близко, что кажется, будто вы в гостях, а музыка звучит прямо для вас.