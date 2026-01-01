Пикантная лекция о средневековье в Библиотеке РАН

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Екатерины Мишаненковой, историка и писательницы, автора проекта «Блудливое Средневековье». В ходе лекции она обсудит многообразие интимной жизни в Средние века, развенчивая популярные мифы и стереотипы.

Факты о Средневековье

Средневековье часто искаженно представлено в массовой культуре. Многие верят, что женщины выходили замуж в 13 лет, а каждый внебрачный ребенок подвергался суровому наказанию. Однако, исследования церковных и судебных архивов показывают совершенно иную картину.

О чем пойдет речь

Теперь мы знаем, что в Средние века:

Возраст вступления в брак был выше, чем в XIX веке;

Изнасилование каралось жестко, вплоть до виселицы;

Уважительные люди нередко рождались вне брака;

Церковь иногда присуждала алименты вместо выполнения жестоких наказаний.

Кроме того, Екатерина поднимет такие вопросы, как существование «третьего пола», отношение церковников к женщинам, разрешенность домашнего насилия и особенности браков по любви в тот период. Мы также узнаем, зачем церковь поощряла проституцию и каковы были реальности невенчанной жизни в средневековых городах.

Не пропустите

Эта лекция позволит не только расширить ваше представление о средневековой Европе, но и задать вопросы, которые вы, возможно, никогда не решались задать. Уникальная информация от Екатерины Мишаненковой ждет вас!