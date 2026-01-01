Приглашаем вас на увлекательную лекцию Екатерины Мишаненковой, историка и писательницы, автора проекта «Блудливое Средневековье». В ходе лекции она обсудит многообразие интимной жизни в Средние века, развенчивая популярные мифы и стереотипы.
Средневековье часто искаженно представлено в массовой культуре. Многие верят, что женщины выходили замуж в 13 лет, а каждый внебрачный ребенок подвергался суровому наказанию. Однако, исследования церковных и судебных архивов показывают совершенно иную картину.
Теперь мы знаем, что в Средние века:
Кроме того, Екатерина поднимет такие вопросы, как существование «третьего пола», отношение церковников к женщинам, разрешенность домашнего насилия и особенности браков по любви в тот период. Мы также узнаем, зачем церковь поощряла проституцию и каковы были реальности невенчанной жизни в средневековых городах.
Эта лекция позволит не только расширить ваше представление о средневековой Европе, но и задать вопросы, которые вы, возможно, никогда не решались задать. Уникальная информация от Екатерины Мишаненковой ждет вас!