Екатерина Мишаненкова. Интимная жизнь в Средние века: целибат, гражданский брак и продажная любовь
Возраст 18+
Пикантная лекция о средневековье в Библиотеке РАН

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Екатерины Мишаненковой, историка и писательницы, автора проекта «Блудливое Средневековье». В ходе лекции она обсудит многообразие интимной жизни в Средние века, развенчивая популярные мифы и стереотипы.

Средневековье часто искаженно представлено в массовой культуре. Многие верят, что женщины выходили замуж в 13 лет, а каждый внебрачный ребенок подвергался суровому наказанию. Однако, исследования церковных и судебных архивов показывают совершенно иную картину.

Теперь мы знаем, что в Средние века:

  • Возраст вступления в брак был выше, чем в XIX веке;
  • Изнасилование каралось жестко, вплоть до виселицы;
  • Уважительные люди нередко рождались вне брака;
  • Церковь иногда присуждала алименты вместо выполнения жестоких наказаний.

Кроме того, Екатерина поднимет такие вопросы, как существование «третьего пола», отношение церковников к женщинам, разрешенность домашнего насилия и особенности браков по любви в тот период. Мы также узнаем, зачем церковь поощряла проституцию и каковы были реальности невенчанной жизни в средневековых городах.

Эта лекция позволит не только расширить ваше представление о средневековой Европе, но и задать вопросы, которые вы, возможно, никогда не решались задать. Уникальная информация от Екатерины Мишаненковой ждет вас!

Февраль
28 февраля суббота
13:00
28 февраля суббота
13:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1400 ₽
