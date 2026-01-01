Екатерина Мечетина, ГАСК, дирижёр — В. Полянский

Музыкальный вечер: Равель и Берлиоз

Приглашаем вас на уникальный концерт, где встретятся два великих композитора – Морис Равель и Гектор Берлиоз. Это мероприятие обещает быть ярким музыкальным событием, которое перенесет вас в мир романтики и изысканности композиторского мастерства.

Программа концерта

Программа разделена на два отделения:

I отделение: Концерт для фортепиано с оркестром № 1 соль мажор, M. 83 Мориса Равеля.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 соль мажор, M. 83 Мориса Равеля. II отделение: «Эпизод из жизни артиста. Большая фантастическая симфония в пяти частях», ор. 14 Гектора Берлиоза.

Концерт для фортепиано Равеля

Фортепианный концерт Мориса Равеля, написанный в 1931 году, отражает его увлечение джазом и популярной музыкой времени. Произведение сочетает в себе лёгкие и игривые ритмы с элементами блюза и танцевальными мотивами. Равель мастерски сохраняет изысканность своего стиля, при этом ярко используя прозрачную и красочную оркестровку. Концерт представляет собой триаждовый цикл: быстро — медленно — быстро, и популярен среди ведущих пианистов всего мира.

Фантастическая симфония Берлиоза

Гектор Берлиоз создал свою «Фантастическую симфонию» в 1830 году, что сделало её первой крупной программной симфонией в истории. Вдохновленная его любовью к актрисе Гарриет Смитсон, она рассказывает о страданиях молодого музыканта, терзаемого мечтами о недостижимой возлюбленной. Симфония включает ключевой лейтмотив — idée fixe, который трансформируется от части к части, соединяя всю композицию в единое целое.

Берлиоз обновил оркестровку и драматургию, используя редкие инструменты и изобретательные звуковые эффекты, что сделало эту симфонию манифестом романтизма и значительным вкладом в развитие программной музыки.

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой Равеля и Берлиоза на нашем концерте. Это встреча с искусством, которая оставит незабываемое впечатление.