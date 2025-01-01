Меню
Екатерина Конева. Мастер-класс «Новогодняя композиция со свечами», флористика
Билеты от 6000₽
Новогодние мастер-классы от Екатерины Коневой в Москве

Приглашаем москвичей и гостей столицы на увлекательную программу новогодних мастер-классов. Под руководством чемпиона России по профессиональной флористике 2024 года Екатерины Коневой вы сможете создать уникальную интерьерную композицию из настоящей хвои датской пихты Нобилис в кашпо.

Что вас ждет на мастер-классе?

Во время занятия вы используете разнообразные натуральные материалы для декора: шишки, стручки корицы, орехи, апельсины, новогодние игрушки, а также символы Нового года и Рождества. Свечи добавят вашему творению особую атмосферу. Не забудьте захватить с собой отличное настроение!

О Екатерине Конева

Екатерина Конева — флорист-дизайнер с более чем 20-летним стажем, она начала свою карьеру в 2003 году. Она окончила международную школу флористов-дизайнеров "Николь" и является победителем и призером множества всероссийских и международных чемпионатов и конкурсов по флористике. Среди ее достижений — победа на Российском Чемпионате по профессиональной флористике "Russian Florist Cup 2024", а также награды в номинациях "Открытие года" и "Концепт" на Российской Премии Флористов в 2020, 2021 и 2023 годах.

Присоединяйтесь к мастер-классу и создайте волшебную новогоднюю атмосферу своими руками!

Декабрь
20 декабря суббота
17:00
Art Коробка Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
от 6000 ₽
28 декабря воскресенье
17:00
Art Коробка Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
от 6000 ₽

