Екатерина Конева. Мастер-класс «Новогодний венок удачи», флористика
12+
Возраст 12+
О выставке

Новогодние мастер-классы с Екатериной Коневой

Художественная галерея Багратуни приглашает москвичей и гостей столицы на программу новогодних мастер-классов под руководством чемпиона России по профессиональной флористике 2024 года Екатерины Коневой. На мастер-классе вы сможете узнать о символизме новогоднего венка, а также о традициях и канонах этого праздничного украшения для вашего жилища.

Создание новогоднего венка

Под руководством Екатерины Коневой участники создадут новогодний венок из настоящей хвои датской пихты Нобилис. В качестве основы будут использованы венки из соломы или веток, а для декора — натуральные плоды, шишки, стручки корицы, орехи, апельсины и новогодние игрушки. Хвоя в композициях не высыхает и будет радовать вас очень долго.

Волшебная атмосфера

Захватите с собой отличное настроение, и мы создадим вместе волшебную новогоднюю атмосферу!

О Екатерине Коневой

Екатерина Конева — флорист-дизайнер с опытом работы с 2003 года. Она окончила международную школу флористов-дизайнеров "Николь". Екатерина является победителем и призёром множества всероссийских и международных чемпионатов и конкурсов флористики. Она добилась победы на Российском чемпионате по профессиональной флористике "Russian Florist Cup 2024" и стала лауреатом Российской премии флористов "Russian Florist Awards" в номинациях "Открытие года" в 2020 году, а также "Концепт" в 2021 и 2023 годах.

Декабрь
20 декабря суббота
12:00
Art Коробка Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
28 декабря воскресенье
12:00
Art Коробка Москва, Автозаводская, 18, ТРЦ «Ривьера», 2 этаж
