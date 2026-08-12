Выставочный проект о Екатерине II в Царицыно

В музей-заповеднике «Царицыно» открылась новая экспозиция, посвященная императрице Екатерине II. Этот проект представляет собой уникальную комбинацию постоянной выставки, «музейных гастролей» и мультимедийной образовательной программы, подготовленной совместно с проектом Arzamas. Каждая из частей выставки будет регулярно обновляться, предоставляя зрителям новую информацию о жизни и правлении Екатерины.

Экспозиция о пути к российскому трону

Выставка охватывает ключевые моменты жизни императрицы и ее 34-летнего правления. Она расположена в четырех залах Большого дворца и включает в себя гравюры, документы, живописные портреты, мебель, фарфор, оружие и другие предметы, представляющие эпоху Екатерины II. Многие экспонаты показываются зрителям впервые, а особая изюминка выставки заключается в возможностях современных методов экспонирования, позволяющих рассматривать детали «в крупном плане». Также важным элементом является «Линия времени», которая помогает проследить хронологию жизни Екатерины II в различных аспектах.

Музейные гастроли и уникальные произведения

Открытие «музейных гастролей» ознаменовано демонстрацией редкого полотна Стефано Торелли «Аллегория на победу Екатерины II над турками и татарами» (1772) из собрания Государственной Третьяковской галереи. После него зрители смогут увидеть портрет Елизаветы Темкиной, написанный В. Л. Боровиковским, привезенный из той же галереи.

В марте 2017 года выставка пополнилась портретом поэта Гавриила Державина, созданным итальянским художником Сальваторе Тончи. Этот портрет имеет особую историческую ценность, так как изначально висел в доме Державина в Петербурге.

Образовательные программы и видеолекции

В рамках выставочного проекта также проходят видеолекции, посвященные истории войны с Турцией и завоеванию Крыма. Курс «Греческий проект Екатерины Великой», проводимый доктором филологических наук Андреем Зориным, стал началом мультимедийной образовательной программы о екатерининской эпохе. Специально для лекций был создан многофункциональный зал с большим экраном и библиотекой, где посетители смогут найти дополнительные материалы.

С сентября 2016 года в Зале Arzamas транслируются курсы по истории XVIII века, включая лекции на темы «Блеск и нищета Российской империи» и «Любовь при Екатерине Великой». С 3 августа 2021 года концепция программы изменилась: образовательные материалы стали доступны для просмотра на компьютерах, а на экране теперь демонстрируются лекции и экскурсии, связанные с текущими выставками в музее-заповеднике «Царицыно».

Организаторы и кураторы проекта

Проект реализован при поддержке:

Музея-заповедника «Царицыно»

Государственной Третьяковской галереи

Некоммерческого просветительского проекта Arzamas

Кураторами являются Ольга Докучаева, заместитель генерального директора ГМЗ «Царицыно», и Людмила Маркина, заведующая отделом живописи XVIII – первой половины XIX века Третьяковской галереи. Дизайнером проекта выступил Эрик Белоусов.